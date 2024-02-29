Выплаты родственникам пропавших без вести бойцов: юрист объяснила, какие документы следует подать в ПФУ

Через ТЦК эта операция будет проходить дольше

Семьи пропавших без вести военных могут обратиться в ПФУ для оформления пенсии из-за потери кормильца. На такое начисление имеют право 5 человек.

Для осуществления выплат лицу нужно собрать 4 документа. Об этом рассказала для "Телеграфа" известная полтавская адвокат и волонтер Светлана Ярошенко.

Список официальных бумажек, которые нужно собрать для оформления пенсии

Свидетельство о рождении или паспорте лица, которому назначается пенсия;

документы, удостоверяющие родственные отношения члена семьи с кормильцем;

выписка из Единого реестра досудебных расследований, удостоверяющая факт внесения в этот реестр информации о безвестном исчезновении лица,

выписка из реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах и документы о месте жительства (регистрации).

Юрист отмечает, что членам семьи, имеющим право на такую выплату, лучше самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд Украины, чем делать это через ТЦК и СП.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как военным после ранения получить все предусмотренные выплаты от государства. Юрист объяснила весь процесс подачи заявления на начисление.