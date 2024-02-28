От детей и до бабушек: волонтер рассказала, кто имеет право на пенсию по потере кормильца-военного

Есть определенный список лиц

Если военный погиб или пропал без вести, то его семья получит выплаты, а иждивенцы — пенсию из-за потери кормильца. Для этого лицам следует обратиться в ПФУ.

На такое пенсионное обеспечение имеют право 5 категорий лиц. Об этом рассказала для "Телеграфа" известный полтавский адвокат и волонтер Светлана Ярошенко.

Кто из нетрудоспособных членов семьи пропавшего без вести или погибшего военного получит выплату по потере кормильца

Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусмотрено начисление для:

детей до 18 или до 23 лет, если они являются студентами дневной формы обучения, до его окончания;

детей пропавшего без вести, являющихся сиротами, до 23 лет, независимо от факта обучения;

мужей или дружин;

родителей, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

мужчин или жен, а в случае их отсутствия – одного из родителей или брата или сестры, дедушки или бабушки кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и ухаживают за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.

"Скорее будет самому обратиться в Пенсионный фонд, чем делать это через ТЦК и СП", — объясняет юрист и волонтер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую помощь могут получить семьи военнопленных.