От детей и до бабушек: волонтер рассказала, кто имеет право на пенсию по потере кормильца-военного
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Есть определенный список лиц
Если военный погиб или пропал без вести, то его семья получит выплаты, а иждивенцы — пенсию из-за потери кормильца. Для этого лицам следует обратиться в ПФУ.
На такое пенсионное обеспечение имеют право 5 категорий лиц. Об этом рассказала для "Телеграфа" известный полтавский адвокат и волонтер Светлана Ярошенко.
Кто из нетрудоспособных членов семьи пропавшего без вести или погибшего военного получит выплату по потере кормильца
Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусмотрено начисление для:
- детей до 18 или до 23 лет, если они являются студентами дневной формы обучения, до его окончания;
- детей пропавшего без вести, являющихся сиротами, до 23 лет, независимо от факта обучения;
- мужей или дружин;
- родителей, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;
- мужчин или жен, а в случае их отсутствия – одного из родителей или брата или сестры, дедушки или бабушки кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и ухаживают за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.
"Скорее будет самому обратиться в Пенсионный фонд, чем делать это через ТЦК и СП", — объясняет юрист и волонтер.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую помощь могут получить семьи военнопленных.