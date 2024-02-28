Від дітей і до бабусь: волонтер розповіла, хто має право на пенсію по втраті годувальника-військового

Є певний список осіб

Якщо військовий загинув або зник безвісти, то його родина отримає виплати, а утриманці — пенсію через втрату годувальника. Для цього особам треба звернутись до ПФУ.

На таке пенсійне забезпечення мають право 5 категорії осіб. Про це розповіла для "Телеграфу" відома полтавська адвокатка і волонтерка Світлана Ярошенко.

Хто з непрацездатних членів родини зниклого безвісти або загиблого військового отримає виплату по втраті годувальника

Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачено нарахування для:

дітей віком до 18 або до 23 років, якщо вони є студентами денної форми навчання, до його закінчення;

дітей зниклого безвісти, які є сиротами, до 23 років, незалежно від факту навчання;

чоловіків або дружинин;

батьків, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

чоловіків або дружин, а в разі їхньої відсутності – одного із батьків або брата чи сестри, дідуся чи бабусі годувальника, незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.

"Швидше буде самому звернутися у Пенсійний фонд, аніж робити це через ТЦК та СП", — пояснює юристка та волонтерка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які допомогу можуть отримати родини військовополонених.