Від дітей і до бабусь: волонтер розповіла, хто має право на пенсію по втраті годувальника-військового
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Є певний список осіб
Якщо військовий загинув або зник безвісти, то його родина отримає виплати, а утриманці — пенсію через втрату годувальника. Для цього особам треба звернутись до ПФУ.
На таке пенсійне забезпечення мають право 5 категорії осіб. Про це розповіла для "Телеграфу" відома полтавська адвокатка і волонтерка Світлана Ярошенко.
Хто з непрацездатних членів родини зниклого безвісти або загиблого військового отримає виплату по втраті годувальника
Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачено нарахування для:
- дітей віком до 18 або до 23 років, якщо вони є студентами денної форми навчання, до його закінчення;
- дітей зниклого безвісти, які є сиротами, до 23 років, незалежно від факту навчання;
- чоловіків або дружинин;
- батьків, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;
- чоловіків або дружин, а в разі їхньої відсутності – одного із батьків або брата чи сестри, дідуся чи бабусі годувальника, незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.
"Швидше буде самому звернутися у Пенсійний фонд, аніж робити це через ТЦК та СП", — пояснює юристка та волонтерка.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які допомогу можуть отримати родини військовополонених.