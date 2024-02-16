Компенсація виплатиться одному члену сім'ї: яка сума на поховання військового

Це передбачено законом

Родина померлого військового має право на компенсацію до 15 мільйонів гривень і на грошову допомогу на поховання бійця. Її розмір складається в сумі п’яти прожиткових мінімумів у розрахунку на місяць на одну особу.

Як мовиться в постанові Кабміну "Про грошове забезпечення військовослужбовців", вона здійснюватиметься на витрати ритуальних послуг та спорудження надгробків. У 2024 році прожитковий мінімум у розрахунку на місяць на одну особу складає 2920 гривень.

Сума такого нарахування буде обчислюватись виходячи з розміру прожиткового мінімуму на дату смерті військового.

Варто зауважити, що така виплата нараховуватиметься лише одній особі зі сім'ї.

Окрім того, згідно зі законом "Про поховання та похоронну справу", родини загиблого бійця мають надати документи:

лікарське свідоцтво про смерть – закладом охорони здоров’я;

свідоцтво про смерть та довідка про смерть – відділом державної реєстрації актів цивільного стану, виконавчим органом сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, консульською установою чи дипломатичним представництвом України.

витяг з реєстру про смерть.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що призвані на військову службу отримають грошову компенсацію.