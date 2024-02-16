Компенсация выплатится одному члену семьи: какая сумма на погребение военного

Это предусмотрено законом

Семья умершего военного имеет право на компенсацию до 15 миллионов гривен и на помощь на погребение бойца. Ее размер составляется в сумме пяти прожиточных минимумов в расчете на месяц на одного человека.

Как говорится в постановлении Кабмина "О денежном обеспечении военнослужащих", оно будет осуществляться на расходы ритуальных услуг и сооружение надгробий. В 2024 году прожиточный минимум в расчете на месяц на одного человека составляет 2920 гривен.

Сумма такого начисления будет исчисляться, исходя из размера прожиточного минимума на дату смерти военного.

Следует заметить, что такая выплата будет начисляться только одному лицу из семьи.

Кроме того, согласно закону "О погребении и похоронном деле", семьи погибшего бойца должны предоставить документы:

врачебное свидетельство о смерти – учреждением здравоохранения;

свидетельство о смерти и справка о смерти – отделом государственной регистрации актов гражданского состояния, исполнительным органом сельских, поселковых, городских (кроме городов областного значения) советов, консульским учреждением или дипломатическим представительством Украины.

выписку из реестра о смерти.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что призванные на военную службу получат денежную компенсацию.