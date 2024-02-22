"Скажите мошеннику о родинке бойца, которой нет": советы адвоката на все случаи жизни и смерти военнослужащего

Семьи бойцов, попавших в плен или пропавших без вести, имеют право на денежное довольствие и дополнительные вознаграждения военнослужащего

Из-за полномасштабной войны с РФ вопросы денежных выплат родственникам военнопленных и без вести пропавших украинских бойцов весьма актуальны. В этой ситуации очень важно помочь лицами, находящимися в подавленном моральном состоянии, не попасть на крючок мошенников разного толка.

На эти и другие вопросы известный полтавский адвокат и волонтер Светлана Ярошенко отвечает во второй части интервью "Телеграфу".

*В первой части интервью "Телеграфу" говорилось о том, где военнослужащим и их родственникам получить безвозмездную юридическую помощь, можно ли отказаться от выполнения боевого приказа и как правильно подать рапорт на увольнение из ВСУ.

Почему жена бойца — главнее родителей

— Военные части могут затягивать выдачу справки о ранении. Иногда бойцу после госпиталя нужно проходить ВЛК, а у него еще нет справки и он не может доказать, что получил ранение при защите Родины, а значит, не может получить и выплаты. Что делать?

— Как вариант, обратиться ко мне! Первое, что спрошу: обращался ли военный с рапортом о выдаче Приложения 5? Я подготовлю адвокатский запрос в воинскую часть с просьбой рассмотреть рапорт военнослужащего и направить эту справку в течение пяти дней, как это предусмотрено Законом Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности". Хотя из практики скажу: только подразделения Пограничной службы соблюдают эти сроки. Однажды ждала около трех месяцев. Однако решать вопрос через суд не советую – быстрее не будет.

А когда военный получает справку, он должен дополнительно пройти ВЛК. Да, будет немного потеряно время, но это не бесповоротная ситуация, которую невозможно исправить. Так что, чем раньше начать беспокоиться о документах, тем лучше.

Хотела бы обратить внимание на то, что в заключении ВЛК должна быть указана и тяжесть ранения (заболевания), так как это влияет на выплаты в случае нахождения в отпуске. За период лечения и пребывания в отпуске, если травма тяжелая, военный имеет право на денежное довольствие и дополнительное вознаграждение, предусмотренное постановлением Кабмина №168 .

Кроме того, постановлением Кабмина от 25 декабря 2013 года №975 определен порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих. Однако ее назначение происходит после согласования МСЭК и, к сожалению, в сегодняшних реалиях наши защитники ждут его не один месяц.

— А если раненый попадает в плен? Вернувшись домой, как он может доказать причинно-следственную связь между ранением и защитой Родины?

— Это непросто. Начать с рапорта в свою часть с просьбой к командованию провести служебное расследование, указав фамилии побратимов, которые могут подтвердить, при каких обстоятельствах было получено его ранение (хорошо, если побратимы живы и на связи), добавить свои объяснения и медицинскую документацию.

В большинстве случаев это удается подтвердить, хоть и с большими усилиями. Процесс может длиться целый год, если это критический случай.

Однажды я вынуждена была даже обращаться в соответствующее оперативное командование, отправлять обращение к уполномоченному по правам человека, чтобы воинская часть выполнила свои обязанности по проведению служебного расследования. К сожалению, не все реагируют оперативно, а кто-то полностью игнорирует запросы.

В любом случае связать ранения с защитой Родины крайне важно. Потому что это финансовая и социальная защита военного в будущем.

Чтобы хорошо разбираться во всех нюансах, адвокату необходимо изучить множество документов, в первую очередь Устав ВСУ, говорит Светлана Ярошенко

— Светлана, какими должны быть действия родственников пропавших без вести?

— Этим людям тяжелее всего, потому что у них нет никакого понимания ситуации. Психологически трудно получать ответы: "Ждите". А они не могут сидеть и просто ждать, потому что считают это изменой. Постоянно пересматривают российские Telegram-каналы, чтобы найти хоть какую-то зацепку, что самый родной для них человек жив. Эти семьи, кстати, чаще всего попадают на крючок мошенников.

Между тем существуют четко разработанные алгоритмы действий, когда родственник или родственница пропали без вести или попали в плен. В первую очередь найти сайт Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. На нем есть рубрика "Дорожная карта". Достаточно открыть и найти подсказки: куда звонить, какие заявления подать, где зафиксировать исчезновение.

При этом сделаю ремарку. Было бы хорошо, чтобы ТЦК и СП больше работали именно в плане социальной поддержки. Там должен быть психолог, который работал бы с семьями без вести пропавших и пленных. Ведь если остается одна мама или жена, и у них нет близких родственников, которые могли бы их поддержать, они постоянно "варятся" в этой истории, и это может иметь тяжелые последствия не только для психического здоровья.

— Как эти семьи защищает законодательство?

— Семьи бойцов, попавших в плен или пропавших без вести, имеют право на денежное довольствие и дополнительные вознаграждения военнослужащего, согласно постановлению Кабмина №884 от 30 ноября 2016 года. Это жена, а в случае ее отсутствия — родители, несовершеннолетние дети, проживавшие с погибшим или другие лица, которых он материально содержал. Женщине, которая находилась в незарегистрированных отношениях, нужно доказывать через суд, что она находилась на содержании без вести пропавшего, пленного или погибшего. Но она не будет иметь права первоочередного получения выплат.

Если у без вести пропавшего или пленного нет жены, а есть несколько других лиц, претендующих на денежные выплаты, то средства делят между ними в равных частях (ориентировочно денежное довольствие 20 тыс. грн в зависимости от должности и дополнительное вознаграждение — 100 тыс. грн). Конечно, все эти выплаты осуществляют при условии, что военнослужащий не сдался добровольно в плен или не пропал без вести в результате своих неправомерных действий.

Лицо, в отношении которого установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, может получить: ежегодную государственную денежную помощь за каждый год срока пребывания в местах неволи (с округлением до ближайшего целого количества лет) в размере 100 000 грн и единовременную государственную денежную помощь после освобождения в таком же размере.

Родственникам пропавших без вести может быть назначена пенсия по потере кормильца.

— Кстати, долго приходится ждать пенсии?

— Право на ее получение возникает через месяц со дня внесения информации о пропаже без вести лица в Единый реестр досудебных расследований или в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

— Кто из родственников имеет право на пенсионные выплаты по потере кормильца?

— Нетрудоспособные члены семьи пропавшего без вести лица, находившиеся на его иждивении, независимо от имеющегося у пропавшего лица страхового (пенсионного) стажа. Это предусмотрено Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В частности, дети до 18 или до 23 лет, если они являются студентами дневной формы обучения, до его окончания; дети пропавшего без вести, являющиеся сиротами, до 23 лет, независимо от факта обучения; муж или жена; родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста; муж или жена, а в случае их отсутствия – один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и ухаживают за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.

Быстрее будет самому обратиться в Пенсионный фонд, чем делать это через ТЦК и СП.

— Какие документы должны подать родственники в ПФУ для назначения выплат?

— Свидетельство о рождении или паспорт лица, которому назначается пенсия; документы, подтверждающие родственные отношения члена семьи с кормильцем; выписка из Единого реестра досудебных расследований, удостоверяющая факт внесения в этот реестр информации о пропаже без вести человека, выписка из реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах и документы о месте жительства (регистрации).

— Знаю много случаев, когда родственники становятся врагами из-за денег. Почему, кстати, именно жена имеет на них первостепенное право?

— Вероятно, здесь логика законодателя заключалась в том, что зарплата мужа или жены, согласно Семейному кодексу, является общим имуществом супругов, поэтому первоочередное право принадлежит одному из них.

За деньги мошенники "могут все"

— Люди в подавленном состоянии при поиске родных часто попадают в сети мошенников. Есть ли у вас советы, как от этого уберечься?

— Когда ко мне обращаются родственники сразу после исчезновения военнослужащего, я говорю им: "Ваше эмоциональное состояние будут пытаться использовать, вы должны это понимать, поэтому включайте здравый смысл и имейте холодную голову".

Обычно мошенники прибегают к стандартным схемам. Одна из них: пленный нуждается в деньгах на лечение. Обещают даже показать видео с ним, но просят оплату заранее. В таких случаях сразу же спросите, например, есть ли у вашего родственника большая родинка на левом ухе. С большой вероятностью мошенник скажет, что есть. И вы поймете, что это неправда. То есть должны уточнить определенные видимые признаки. Лучше спрашивать о таких, которых нет.

Мошенники могут сказать, что ваш родственник находится в местах лишения свободы, и предложат отнести ему передачу, если вы сбросите им деньги на карточку. Это особенно используют, когда есть вероятность нахождения личности в плену в т. н. "ЛНР" и "ДНР".

Бывает, что представляются волонтерами, заявляют, что имеют выходы на влиятельных людей, которые могут помочь даже с обменом. В период АТО это действительно практиковалось. Но сейчас обменом военнопленных занимаются только государственные органы!

К тому же мошенники, звоня, например, в Полтаву, указывают, что пленный или без вести пропавший находится где-то на западе Украины, а если родственники проживают, скажем, в Луцке, то уверяют, что он находится в Полтаве. Это делается для того, чтобы нельзя было быстро добраться до указанного города и проверить информацию.

Конечно, после отправки денег номера перестают отвечать.

Хочу предостеречь и от передачи документов кому бы то ни было, кроме как Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными. Ни одна общественная организация не имеет права требовать ни загранпаспорт пропавшего, ни свидетельство о браке. После любой просьбы о предоставлении определенных документов следует задать себе вопрос: "Как это может помочь в поиске человека?"

И вообще, прежде чем вступать в переговоры с незнакомыми вам людьми, советую позвонить адвокату.

— Вы консультируете тех, кто хочет "откосить" от мобилизации?

— Платно консультирую тех, кто имеет право на отсрочку, предусмотренную ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации": подсказываю, какие документы нужно добавить в полный пакет. Но выискивать лазейки в законодательстве или выдумывать основания – это не ко мне.

— Звонят ли с фронта с просьбой помочь с увольнением?

— Звонят, довольно часто, чаще всего просят помочь в смене места службы. Потому что не каждый, кто попадает на "нуль", выдерживает нагрузку. Сначала был поток обращений от тероборонцев, а сейчас от бойцов рот охраны при ТЦК и СП, которых бросили в горячие точки.

Когда понимаю, что военному нужна не юридическая, а психологическая помощь, подсказываю телефоны "горячих линий", поддерживаю морально. Да, иногда приходится выступать в роли слушателя, потому что ему или ей нужно выговориться. Объясняю людям, что страх – это не проявление душевной слабости и не клеймо. К сожалению, у нас такое воспитание, что мы боимся или стесняемся обращаться за психологической помощью. Но без этой поддержки иногда можно не только себе навредить, но и тем, кто рядом.

Но это уже другая история…

Фото со страницы Светланы Ярошенко в Facebook