Повестку могут вручить через родственников: юрист пояснил, в каких случаях это возможно

Есть только один законный способ

В Украине в очередной раз продлили действие всеобщей мобилизации. Поэтому вручить повестку военнообязанным мужчинам могут практически повсюду.

Работники ТЦК и СП имеют право даже передать ее через родственников. Об этом рассказал юрист Максим Шинжирбаев в эфире 7-го телеканала Одессы.

Напомним, что с апреля 2023-го, после того, как Кабинет Министров расширил полномочия ТЦК и СП, повестку могут вручить независимо от регистрации и от места пребывания на военном учете.

Юрист напомнил, что повестка считается врученной, если она заполнена персональными данными лица, которое вызывают в военкомат, и если военнообязанной лично ее подписал.

При этом он уточнил, что повестка считается законно врученной также, если ее получил кто-то из родственников, проживающих вместе с военнообязанным, которому исполнилось 18 лет.

Максим Шинжирбаев добавил, что если военнообязанный живет отдельно от родителей, но прописан по месту их жительства, тогда вручить повестку через родственника невозможно.

Юрист напомнил, что ненадлежащим образом врученной, считается повестка, которую отправили по почте или в вайбер. А также вызовы в ТЦК по телефону или через смс не обязывают мужчину идти в военкомат.

Ранее "Телеграф" писал, что несмотря на усиление мобилизации, в ТЦК назвали непризывную категорию населения. Есть три вида военного учета — призывников, военнообязанных и резервистов.