Уже очень скоро: Стефанчук назвал сроки рассмотрения законопроекта о мобилизации

В Раде готовят ряд важных поправок к документу

Уже после 21 февраля Верховная Рада Украины рассмотрит обновленный законопроект о мобилизации сразу во втором чтении и в целом. Поскольку до 21 февраля можно подавать поправки в документ.

Об этом сказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире национального телемарафона. Он отметил, что по закону положено 14 дней между первым и вторым чтением для законопроекта.

Кроме того, по его словам, готовится ряд важных поправок в документ. Среди них – отсрочка на мобилизацию аспирантов украинских вузов, которую готовит сам Стефанчук и нардепы, которые являются докторами наук и профессорами.

"Это будет такая профессорская поправка, на которой мы будем настаивать... Мы хотим защитить тех аспирантов, которые действительно хотят двигать украинскую науку", — отметил он.

Тем временем украинский парламент находится в процессе доработки нового законопроекта о мобилизации, который снизит минимальный призывной возраст с 27 до 25 лет. Его уже приняли в первом чтении.

Ранее "Телеграф" писал, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал пункты законопроекта об усилении мобилизации, которые будут дорабатываться до второго чтения. Он отметил, что "вопрос к нему есть у всех" и пообещал, что блокировка счетов уклонистов точно не будет поддержана.