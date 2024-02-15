Вже дуже скоро: Стефанчук назвав терміни розгляду законопроєкту про мобілізацію

В Раді готують низку важливих поправок до документу

Вже після 21 лютого Верховна Рада України розгляне оновлений законопроєкт про мобілізацію одразу у другому читанні та загалом. Оскільки до 21 лютого ще можна подавати поправки до документу.

Про це сказав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону. Він зазначив, що за законом покладено 14 днів між першим та другим читанням для законопроєкту.

Окрім того, за його словами, готується низка важливих поправок до документу. Серед них – відстрочка на мобілізацію аспірантів українських вищих навчальних закладів, яку готує сам Стефанчук та нардепи, які є докторами наук та професорами.

"Це буде така професорська поправка, на якій ми будемо наполягати… Ми хочемо захистити тих аспірантів, які дійсно хочуть рухати українську науку", — зазначив він.

Тим часом український парламент перебуває в процесі доопрацювання нового законопроєкту про мобілізацію, який знизить мінімальний призовний вік з 27 до 25 років. Його вже прийняли у першому читанні.

Раніше "Телеграф" писав, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав пункти законопроєкту про посилення мобілізації, які доопрацьовуватимуться до другого читання. Він зазначив, що "питання до нього є у всіх" і пообіцяв, що блокування рахунків ухилянтів точно не буде підтримано.