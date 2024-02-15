"Украинцев нельзя заставить": в Раде появился законопроект о мотивации для мобилизации

Для эффективной асимметричной войны нужны профессионалы, одних мобилизованных недостаточно

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о мотивации к военной службе. В нем будут прописаны стимулы для военных и военнообязанных.

Соответствующий документ появился на сайте украинского парламента. Стоит отметить, что пока его текст еще не был опубликован, однако один из авторов закона — народный депутат "Голоса" Роман Костенко ранее говорил о нем следующее:

"В зарегистрированном законопроекте о мотивации военной службы прописаны стимулы для людей, которые уже служат и участвуют в боевых действиях, для тех, кто будет оставаться в армии, для тех, кто сейчас имеет возможность уйти, но остается, и для тех, кто подпишет контракты во время действия военного положения. Потому что для эффективной асимметричной войны нужны профессионалы, одних мобилизованных недостаточно. И в этом направлении должна реализовываться государственная политика".

Среди основных положений законопроекта:

Повысить уровень мотивации населения вступать в ряды сил обороны для прохождения военной службы.

Установить выплаты военнослужащим и командирам за уничтожение и захват вражеской техники.

Военнослужащие, которые во время действия военного положения проходят военную службу не менее 12 месяцев, из которых минимум 6 месяцев принимают участие в боевых действиях, получают должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет с коэффициентом 1,5. Для тех, кто отслужил не менее 24 месяцев, не менее 12 из которых участвуя в боевых действиях – соответствующий коэффициент = 2.

Для тех, кто после 24.02.2022 заключил или продлил контракт о прохождении службы на срок не менее 3 лет или до окончания военного положения — одноразовая денежная помощь:

солдатам — 120 000 ₴

ержантам и старшинам — 160 000 ₴

фицерам — 200 000 ₴

Для тех, кто имеет право уволиться со службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья, но изъявил желание продолжить служить, — ежемесячное дополнительное вознаграждение 10 000 грн.

Устанавливаются минимальные размеры пенсий лицам с инвалидностью в результате проведения АТО на Востоке Украины, ООС на Востоке Украины, вооруженной агрессии против Украины:

I группы – 25 000 гривен

II группы – 20 000 гривен

III группы – 15 600 гривен

Все призывники, ранее не проходившие военную службу, должны пройти обязательный курс базовой общевойсковой подготовки. Он продлится не менее трех месяцев и будет включать:

тактико-строевые занятия (не менее 30% от общей продолжительности курса)

тактическую медицину (не менее 10%)

огневую подготовку (не менее 30%)

Закон установит механизмы контроля над прохождением призывниками обучения.

И так далее.

"Украинцев нельзя заставить. Это факт. Но украинцев можно и нужно мотивировать. Поэтому нужно менять подходы и балансировать существующей сейчас системой принуждения, которую хотят усилить и системой поощрений и мотивации защитников", — резюмирует представитель "Голоса".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Раде рассказали, что дальше с законопроектом о мобилизации.