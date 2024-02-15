"Українців не можна змусити": у Раді з'явився законопроєкт щодо мотивації для мобілізації

Для ефективної асиметричної війни потрібні професіонали, одних мобілізованих недостатньо

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт щодо мотивації до військової служби. У ньому будуть прописані стимули для військових та військовозобов’язаних.

Відповідний документ з’явився на сайті українського парламенту. Варто зазначити, що поки що його текст ще не був опублікований, однак один із авторів закону — народний депутат "Голосу" Роман Костенко раніше говорив про нього таке:

"В зареєстрованому законопроєкті щодо мотивації військової служби прописано стимули для людей, які вже служать та беруть участь у бойових діях, для тих, хто буде залишатись в армії, для тих, хто зараз має можливість піти, але залишається, і для тих, хто підпише контракти під час дії воєнного стану. Тому що для ефективної асиметричної війни потрібні професіонали, одних мобілізованих недостатньо. І в цьому напрямку має реалізовуватися державна політика".

Серед основних положень законопроєкту:

Підвищити рівень мотивації населення вступати до лав сил оборони для проходження військової служби.

Встановити виплати військовослужбовцям та командирам за знищення та захоплення ворожої техніки.

Військовослужбовці, які під час дії воєнного стану проходять військову службу не менше 12 місяців, із яких мінімум 6 місяців беруть участь у бойових діях, отримують посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років із коефіцієнтом 1,5. Для тих, хто відслужив не менше 24 місяців, не менше 12 з яких беручи участь в бойових діях — відповідний коефіцієнт = 2.

Для тих, хто після 24.02.2022 уклав чи продовжив контракт про проходження служби на строк не менше 3 років або до закінчення воєнного стану, — одноразова грошова допомога:

солдатам — 120 000 ₴

сержантам і старшинам — 160 000 ₴

офіцерам — 200 000 ₴

Для тих, хто має право звільнитися зі служби за сімейними обставинами чи станом здоровʼя, але виявив бажання продовжити служити, — щомісячна додаткова винагорода 10 000 грн.

Встановлюються мінімальні розміри пенсій особам з інвалідністю внаслідок проведення АТО на Сході України, ООС на Сході України, збройної агресії проти України:

I групи — 25 000 гривень

II групи — 20 000 гривень

III групи — 15 600 гривень

Усі призовники, які раніше не проходили військової служби, мають пройти обовʼязковий курс базової загальновійськової підготовки. Він триватиме не менше трьох місяців і включатиме:

тактико-стройові заняття (не менше 30% від загальної тривалості курсу)

тактичну медицину (не менше 10%)

вогневу підготовку (не менше 30%)

Закон встановить механізми контролю за проходженням призовниками навчання.

І так далі.

"Українців не можна щось змусити. Це факт. Але українців можна і потрібно мотивувати. Тому потрібно міняти підходи і балансувати системою примусу, яка існує зараз і яку хочуть посилити та системою заохочень і мотивації захисників", — резюмує представник "Голосу".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Раді розповіли, що далі із законопроєктом про мобілізацію.