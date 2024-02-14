В Раді з'явився законопроєкт про гроші для військових та демобілізацію: що пропонують депутати

Військові зможуть звільнитися після 36 місяців безперервної служби – або через 18 місяців, якщо 12 вони воювали

У Верховну Раду 13 лютого внесли законопроєкт про мотивацію військової служби для громадян України. У документі пропонується впровадити для військових нові пільги та доплати, зокрема за знищену техніку російських терористів, а також нарешті додається право на демобілізацію.

Тексту документа ще немає на сайті парламенту, проте про деякі положення розповів його співавтор Роман Костенко. Він зазначив, що для військових потрібна зрозуміла та дієва система доплат, пільг та соціальних гарантій.

Що буде в цьому законопроєкті:

Пропонується підвищення виплат за знищену військову техніку росіян.

Додаткові винагороди також будуть отримувати командири військових, які знищили техніку.

Впроваджуються щомісячні надбавки за вислугу: для тих, хто служить 12+ місяців (мінімум шість з них воює), зарплата становитиме 30,1 тис. грн замість 20,1 тис.; відповідно, 24+ (12+) – 40,2 тис. грн.

Контрактники отримають одноразову виплату в 120 тис. грн, ті, хто продовжує службу попри закінчення контракта – +10 тис. до зарплатні.

Впроваджуються інші пільги для військових – страхування життя, знижки на розмитнення авто, пільгові ставки на житло.

Встановлюється розмір пенсії для військових, які отримали бойові поранення, через які стали непридатними для подальшої військової служби.

Військові зможуть звільнитися після 36 місяців безперервної служби або через 18 місяців, з яких 12 брали участь у бойових діях.

"Мою ініціативу вже підтримало понад 70 народних депутатів із різних фракцій. Тому закликатиму всіх представників різних гілок влади зробити це питання одним із пріоритетних, попрацювати разом, і нарешті прийняти Закон для тих, хто "на нулі та в посадках"!", – написав Костенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що український парламент перебуває в процесі доопрацювання нового законопроєкту про мобілізацію, який знизить мінімальний призовний вік з 27 до 25 років. Його вже прийняли у першому читанні.

Також голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав пункти законопроєкту про посилення мобілізації, які доопрацьовуватимуться до другого читання. Він зазначив, що "питання до нього є у всіх" і пообіцяв, що блокування рахунків ухилянтів точно не буде підтримано.