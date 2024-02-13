Великі перестановки у ЗСУ. А що кажуть про нове керівництво самі військові?

Військові характеризують недавно призначених осіб як вартих поваги

Після новини про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, українців чекала звістка про масову кадрову перестановку у керівництві війська. Так, президент України Володимир Зеленський зробив новим головкомом генерала Олександра Сирського, а в його команду увійшли новий керівник Генштабу Анатолій Бергилевич, десантно-штурмові війська очолив Ігор Скибюк, а командувачем ТРО став Ігор Плахута, який керував Внутрішніми військами МВС під час розгону Майдану. Під час заяви про призначення Зеленський представив нову команду як бойових командирів, чий досвід буде корисним, та людей, яких добре знають армію та її потреби. "Телеграф" зібрав думки військових та військових експертів щодо того, що очікувати від нової верхівки ЗСУ.

Про кого мова

Ще раз нагадаємо, кого поміняли:

Командувач Сухопутних військ ЗСУ. Генерал-лейтенант Олександр Павлюк замість Олександра Сирського.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ. Юрій Содоль замість Сергія Наєва.

Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ. Генерал-майора Ігор Плахута замість Анатолія Баргилевича.

Командувач Десантно-штурмових сил ЗСУ. Бригадний генерал Ігор Скибюк замість Максима Миргородського.

Начальник Генштабу ЗСУ. Анатолій Баргилевич замість Сергія Шаптали.

Нова верхівка армії

Заступники головкома Сирського: Вадим Сухаревський (системи БПЛА та розвиток застосування дронів), Андрій Лебеденко (інновації, технологічний компонент армії та бойових систем). Заступниками нового очільника Генштабу Анатолія Баргилевича стали бригадні генерали Володимир Горбатюк (оперативна робота, робота штабів, планування, управління), Олексій Шевченко (логістика), Михайло Драпатий (підготовка і тренування бійців).

Що про це думають військові й ветерани

Загалом до нової команди також входять професійні військові, яких поважають в армії. Зокрема, військові позитивно відгукуються про 39-річного полковника Вадима Сухаревського "Борсука", який став заступником головкома ЗСУ. Він був першим українським військовим, який відкрив вогонь по ворогу на Донбасі у 2014 році, порушивши наказ про невідкриття вогню. А його тодішній наказ"Бачиш — стріляй!" став бойовим гаслом 503 окремого батальйону морської піхоти у 2016 році, пише "Громадське". Воно потрапило на військовий шеврон та надихнуло рок-гурт "Гайдамаки" на пісню. Видання цитує командира 503 ОБМП Богдана Пржегалінського, який розповів, що Сухаревський приділяв увагу питанню безпілотних систем та розвивав цей напрямок "ще до того як це стало невіддільною частиною сучасної війни". Зокрема, Пржегалінський пригадав: "Завдяки постійному вдосконаленню в напрямку БпЛА він (Борсук — ред.) з командою розробив та започаткував у підрозділі ефективну систему виявлення та ураження противника".

Офіцер 59 бригади Сергій Цеховський, яку Сухаревський очолив після початку повномасштабного вторгнення, каже, що Борсук є одним із "командирів нового зразка — зразка перемоги". Військовий наголосив на його "новітніх підходах до управління військами". E бригаді створили батальйон безпілотних авіаційних комплексів, також у кожному бойовому підрозділі зʼявилися пілоти, які використовують дрони.

Що стосується головнокомандувача ЗСУ Сирського, то про нього самі військові відгукуються з повагою. Приміром, командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов пригадав, що у перші дні повномасштабної війни його запросили на зустріч з Сирським. Його здивувало, що командувач Сухопутних військ зустрічається з групами.

"Зрозуміло, що в мене був досвід деякий, але по факту я звичайний хлопець, в якого 150 людей, трошки зброю десь взяли, трошки вдягнулися. Він зі мною поспілкувався і спитав, чи можете ви взяти цей напрямок, чи можемо ми на вас розраховувати, що вам для цього треба. Для мене тоді було здивування, що командувач Сухопутних військ зустрічається з групами, розглядає їх, дивиться на досвід, спілкується і дає конкретні задачі", — каже військовий.

Надалі їхній батальйон виконував задачі за наказом Сирського.

"Я тоді дуже заповажав Сирського. А далі наш батальйон довгий час перебував в особистому резерві Сирського. І ті задачі, які ми виконували, виконували по його наказу. І тому нас переміщали по фронту, там, де було найважче. Тому я скажу, що точно не треба зараз дуже хвилюватися і казати, що "ми програли, нас всіх вб'ють". В першу чергу треба йти до ТЦК, або краще "Вовки Да Вінчі", і готуватися воювати", — розповів Філімонов.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко зазначив, що росіяни намагаються дискредитувати нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та показати його в інфопросторі "радянською та російською". Проте Сирський тривалий час був частиною команди Залужного. Він командував успішними операціями, зокрема зі звільнення Київщини та Харківщини.

"Вони (операції, — ред.) були б неможливі без якісного особового складу, але багато залежить від командування. Тож Сирський показав, що вміє досягати результату у війні проти РФ. Команда Сирського складається з молодих командирів, які пішли на підвищення. Це є передумовою для системних покращень у ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

Найбільше дискусій викликала саме особистість нового командувача ТРО Ігоря Плахути, оскільки він керував Внутрішніми військами МВС під час розгону Майдану. Так, військовослужбовець та громадський активіст Олег Симороз назвав таке призначення знущанням, оскільки воно ще збігається у часі з роковинами розстрілу Небесної Сотні.

"Абсолютно не сприймаю такого призначення, й застерігаю, що генерал міліції Плахута не буде користуватися авторитетом серед військовослужбовців Сил Територіальної Оборони ЗСУ більшість з яких є добровольцями. Все це просто в роковини розстрілу Небесної Сотні, якийсь просто сюр та знущання…", — написав Симороз.

Водночас деякі військові вступилися за Плахуту, зазначивши, що він своїми справами довів патріотизм, а звинувачення є надуманими та притягнутими "за вуха":

"Можна сто разів бути патріотом і говорити про якісь високі речі. А можна розбитися на друзки, виконуючи бойову задачу на лінії фронту. І цим все сказано. Це генерал не слова, а діла, який власним прикладом мотивує сотні людей навколо себе обороняти нашу країну".

Військовослужбовець Максим Громов заявив, що перетинався з Плахутою неодноразово, має тільки позитивний досвід, закликавши не чіплятися до генерала і дати людині працювати.

"Суворий, справедливий, людина яка хвилюється за життя і здоров'я підлеглих. Між собою ми його називали "Людина Діла", бо коли треба було *бати якихось стройовиків чи фініків які не могли ставити на посади, вчасно нараховувати ЗП, то він їх всіх рвав і вирішував питання миттєво. Спілкується виключно українською, і дуже простий і доступний в спілкуванні. Був заступником КСД в ССО, в якому починав службу в ЗСУ Да Вінчі, ввесь Дук і купа правих і двіжових, і ніхто не мав до нього запитань, бо нормально працював, і далі по сухопутці все також було нормально! Ну і прихильникам 5, нагадаю що за його каденції Плахута був на посадах в УДО і все норм. Та й багато толкових були на Майдані по ту сторону, бо вони були людьми системи і я їх розумію", — написав Громов.

Оцінки аналітиків й експертів

Громадський активіст і блогер Сергій Стерненко у соцмережі X оприлюднив світлину із заступником Головнокомандувача ЗСУ Вадимом Сухаревським, який відповідає за застосування дронів. Він зазначив, що знайомий із Сухаревським за досвідом допомоги 59 мотопіхотній бригаді, котрій він активно допомагає саме дронами.

"Сухаревський має дуже чітке та правильне бачення розвитку безпілотних систем у війську, і я дуже радий, що воно у нас збігається. Готовий активно допомагати, увесь мій досвід, знання, напрацювання та аналіз йтимуть на розвиток дронової сфери у ЗСУ", — зазначив Стерненко.

Волонтер Роман Донік назвав анонсовані призначення замів ГК і НГШ досить оптимістичними, але закликав спостерігати, які реальні можливості для роботи дадуть цим людям.

"Бо система може перемолоти за лічені місяці. Саме тому так багато рішень у Залужного було зав'язано на особистих рішеннях та відповідальності. Банальна "італійська забастовка" середньої ланки управління може звести нанівець всі починання", — пише Донік.

Старший аналітик фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков звертає увагу на те, що перестановки зазвичай бувають при зміні будь якого очільника і це — звична річ.

"Багато людей для себе відкривають те, що новий Головком ЗСУ формує власну команду, котра із ним буде працювати. І таке наче це вперше так, що новий керівник приводить із собою власну команду", — пише Бєлєсков.

Військовий журналіст Юрій Бутусов оприлюднив ціле відео з розбором кожного призначення, де оцінив нового командувача ДШВ Ігоря Скибюка як адекватного командира, зазначивши, що у минулому його 80-та бригада була "пожежною частиною усього фронту", зупиняла російський прорив на півдні, діяла на величезному фронті, розгорталася сходу, зупиняла російські колони й зіграла одну з ключових ролей в зупинці й розгромі російських військ.

"Потім 80-та бригада була перекинута на Донбас і зіграла критично важливу роль. У неймовірних умовах бригада швидко розгорталася і рятувала Бахмут, рятувала Білогорівку, де зіграла ключову роль у перемозі над російськими військами, які намагалися оточити наші війська… Бригаду кидали туди, де оборони фактично не було…Для мене особисто — це призначення зі знаком плюс. Я сподіваюся, що Ігор Скибюк зможе налагодити та впорядкувати управління у десантно-штурмових військах. Там треба дуже багато кадрової роботи та сподіваюсь на його здатність створити гармонію й взаємодію у різних службових ланках", — каже Бутусов.

Також військовий експерт Роман Світан оцінив призначення позитивно:

"До них питань немає, бойові генерали, бойові полковники, колишні комбриги. Це їхнє кар'єрне зростання", – зазначив експерт.

"Телеграф" уже розповідав, чим відомий Валерій Залужний. До речі, не так багато українців знають, що він народився у сім'ї військовослужбовців, тож вибір майбутньої професії для нього був вельми очевидним.