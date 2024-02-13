Большие перестановки в ВСУ. А что говорят о новом руководстве сами военные?

Военные характеризуют недавно назначенных лиц как достойных уважения

После новости об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинцев ожидала известие о массовой кадровой перестановке в руководстве войска. Так, президент Украины Владимир Зеленский сделал новым главкомом генерала Александра Сырского, а в его команду вошли новый руководитель Генштаба Анатолий Бергилевич, десантно-штурмовые войска возглавил Игорь Скибюк, а командующим ТРО стал Игорь Плахута, руководивший Внутренними войсками МВД во время разгона. Во время заявления о назначении Зеленский представил новую команду в качестве боевых командиров, чей опыт будет полезен, и людей, хорошо знающих армию и ее потребности. "Телеграф" собрал мнения военных и военных экспертов, что ожидать от новой верхушки ВСУ.

О ком речь

Еще раз напомним, кого поменяли:

Командующий Сухопутными войсками ВСУ. Генерал-лейтенант Александр Павлюк вместо Александра Сырского.

Командующий Объединенными силами ВСУ. Юрий Содоль вместо Сергея Наева.

Командующий силами территориальной обороны ВСУ. Генерал-майора Игорь Плахута вместо Анатолия Баргилевича.

Командующий Десантно-штурмовыми силами ВСУ. Бригадный генерал Игорь Скибюк вместо Максима Миргородского.

Начальник Генштаба ВСУ. Анатолий Баргилевич вместо Сергея Шаптали.

Новая верхушка армии

Заместители главка Сырского: Вадим Сухаревский (системы БПЛА и развитие применения дронов), Андрей Лебеденко (инновации, технологический компонент армии и боевых систем). Заместителями нового главы Генштаба Анатолия Баргилевича стали бригадные генералы Владимир Горбатюк (оперативная работа, работа штабов, планирование, управление), Алексей Шевченко (логистика), Михаил Драпатый (подготовка и тренировка бойцов).

Что об этом думают военные и ветераны

В общей сложности в новую команду также входят профессиональные военные, которых уважают в армии. В частности, военные положительно отзываются о 39-летнем полковнике Вадиме Сухаревском "Борсуке", который стал заместителем главка ВСУ. Он был первым украинским военным, открывшим огонь по врагу на Донбассе в 2014 году, нарушив приказ о неоткрытии огня. А его тогдашний приказ "Видишь — стреляй!" стал боевым лозунгом 503 отдельного батальона морской пехоты в 2016 году, пишет "Громадське". Оно попало на военный шеврон и вдохновило рок-группу "Гайдамаки" на песню. Издание цитирует командира 503 ОБМП Богдана Пржегалинского, который рассказал, что Сухаревский уделял внимание вопросу беспилотных систем и развивал это направление "еще до того, как это стало неотделимой частью современной войны". В частности, Пржегалинский вспомнил: "Благодаря постоянному совершенствованию в направлении БпЛА он (Борсук, — ред.) с командой разработал и основал в подразделении эффективную систему обнаружения и поражения противника".

Офицер 59 бригады Сергей Цеховский, которую Сухаревский возглавил после начала полномасштабного вторжения, говорит, что Барсук является одним из "командиров нового образца — образца победы". Военный отметил его "новейшие подходы к управлению войсками". В бригаде был создан батальон беспилотных авиационных комплексов, также в каждом боевом подразделении появились пилоты, использующие дроны.

Что касается главнокомандующего ВСУ Сырского, то о нем сами военные отзываются с уважением. К примеру, командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов вспомнил, что в первые дни полномасштабной войны его пригласили на встречу с Сырским. Его удивило, что командующий Сухопутными войсками встречается с группами.

"Понятно, что у меня был опыт некоторый, но по факту я обычный парень, у которого 150 человек, чуть-чуть оружие где-то взяли, немножко оделись. Он со мной пообщался и спросил, можете ли вы взять это направление, можем ли мы на вас рассчитывать, что вам для этого нужно. Для меня тогда было удивление, что командующий Сухопутными войсками встречается с группами, рассматривает их, смотрит на опыт, общается и дает конкретные задачи", — говорит военный.

В дальнейшем их батальон выполнял задачи по приказу Сырского.

А потом наш батальон долгое время находился в личном резерве Сырского. И те задачи, которые мы выполняли, выполняли по его приказу. И поэтому нас перемещали по фронту, там, где было тяжелее всего. Поэтому я скажу, что точно не нужно сейчас очень волноваться и говорить, что "мы проиграли, нас всех убьют". В первую очередь нужно идти в ТЦК, или лучше "Волки Да Винчи", и готовиться воевать", — рассказал Филимонов.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко отметил, что россияне пытаются дискредитировать нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и показать его в инфопространстве "советском и российском". Однако Сырский долгое время являлся частью команды Залужного. Он командовал успешными операциями, в частности, по освобождению Киевщины и Харьковщины.

"Они (операции, — ред.) были бы невозможны без качественного личного состава, но многое зависит от командования. Поэтому Сырский показал, что умеет добиваться результата в войне против РФ. Команда Сырского состоит из молодых командиров, которые пошли на повышение. Это есть предпосылкой для системных улучшений в ВСУ", — говорится в сообщении.

Больше дискуссий вызвала именно личность нового командующего ТРО Игоря Плахуты, поскольку он руководил Внутренними войсками МВД во время разгона Майдана. Так, военнослужащий и общественный активист Олег Симороз назвал такое назначение издевательством, поскольку оно еще совпадает по времени с годовщиной расстрела Небесной Сотни.

"Абсолютно не воспринимаю такого назначения, и предостерегаю, что генерал милиции Плахута не будет пользоваться авторитетом среди военнослужащих Сил Территориальной Обороны ВСУ большинство из которых добровольцы. Все это просто в годовщину расстрела Небесной Сотни, какой-то просто сюр и издевательства…", — написал Симороз.

В то же время некоторые военные вступились за Плахуту, отметив, что он своими делами доказал патриотизм, а обвинения надуманы и привлечены "за уши":

"Можно сто раз быть патриотом и говорить о каких-то высоких вещах. А можно разбиться вдребезги, выполняя боевую задачу на линии фронта. И этим все сказано. Это генерал не слова, а дела, который собственным примером мотивирует сотни людей вокруг себя защищать нашу страну".

Военнослужащий Максим Громов заявил, что пересекался с Плахутой неоднократно, имеет только положительный опыт, призвав не приставать к генералу и дать человеку работать.

"Сур, справедлив, человек волнующийся за жизнь и здоровье подчиненных. Между собой мы его называли "Человек Дела", потому что когда надо было *бать каких-то строителей или фиников которые не могли ставить на должности, вовремя начислять ЗП, то он их всех рвал и решал вопрос мгновенно. Общается исключительно на украинском, и очень прост и доступен в общении. Был заместителем КСД в ССО, в котором начинал службу в ВСУ Да Винчи, весь Дук и куча правых и подвижных, и никто не имел к нему вопросов, потому что нормально работал, и дальше по сухопутке все тоже было нормально! Ну и поклонникам 5, напомню что при его каденции Плахута был на должностях в УГО и все норм. Да и много толковых были на Майдане по ту сторону, потому что они были людьми системы и я их понимаю", — написал Громов.

Оценки аналитиков и экспертов

Общественный активист и блогер Сергей Стерненко в соцсети X обнародовал фотографию с заместителем Главнокомандующего ВСУ Вадимом Сухаревским, отвечающим за применение дронов. Он отметил, что знаком с Сухаревским по опыту помощи 59 мотопехотной бригаде, которой он активно помогает именно дронами.

"У Сухаревского очень четкое и правильное видение развития беспилотных систем в армии, и я очень рад, что оно у нас совпадает. Готов активно помогать, весь мой опыт, знания, наработки и анализ будут идти на развитие дроновой сферы в ВСУ", — отметил Стерненко .

Волонтер Роман Доник назвал анонсированные назначения заказов ГК и НГШ достаточно оптимистичными, но призвал наблюдать, какие реальные возможности для работы дадут этим людям.

"Ибо система может перемолоть за считанные месяцы. Именно поэтому так много решений у Залужного было завязано на личных решениях и ответственности. Банальная "итальянская забастовка" среднего звена управления может свести на нет все начинания", — пишет Доник.

Старший аналитик фонда "Вернись живым" Николай Белесков обращает внимание на то, что перестановки обычно бывают при смене любого руководителя и это привычная вещь.

"Многие люди для себя открывают то, что новый Главком ВСУ формирует собственную команду, которая с ним будет работать. И как будто это впервые так, что новый руководитель приводит с собой собственную команду", — пишет Белесков.

Военный журналист Юрий Бутусов обнародовал целое видео с разбором каждого назначения, где оценил нового командующего ДШВ Игоря Скибюка как адекватного командира, отметив, что в прошлом его 80-я бригада была "пожарной частью всего фронта", останавливала российский прорыв на юге, действовала на широком отрезке фронта, останавливала русские колонны и сыграла одну из ключевых ролей в остановке и разгроме русских войск.

"Потом 80-я бригада была переброшена на Донбасс и сыграла критически важную роль. В невероятных условиях бригада быстро разворачивалась и спасала Бахмут, спасала Белогоровку, где сыграла ключевую роль в победе над российскими войсками, пытавшимися окружить наши войска… Бригаду обороны фактически не было… Для меня лично — это назначение со знаком плюс… Я надеюсь, что Игорь Скибюк сможет наладить и упорядочить управление в десантно-штурмовых войсках, там нужно очень много кадровой работы и надеюсь на его способность создать гармонию и взаимодействие в различных служебных звеньях", — говорит Бутусов.

Также военный эксперт Роман Свитан оценил назначение положительно:

"К ним вопросов нет, боевые генералы, боевые полковники, бывшие комбриги. Это их карьерный рост", – отметил эксперт.

Телеграф уже рассказывал, чем известен Валерий Залужный. Кстати, не так украинцы знают, что он родился в семье военнослужащих, поэтому выбор будущей профессии для него был весьма очевидным.