В Раде появился законопроект о деньгах для военных и демобилизации: что предлагают депутаты

Военные смогут уволиться после 36 месяцев непрерывной службы – или через 18 месяцев, если 12 они воевали

В Верховную Раду 13 февраля был внесен законопроект о мотивации военной службы для граждан Украины. В документе предлагается внедрить для военных новые льготы и доплаты, в частности, за уничтоженную технику российских террористов, а также наконец-то добавляется право на демобилизацию.

Текст документа еще нет на сайте парламента, однако о некоторых положениях рассказал его соавтор Роман Костенко. Он отметил, что для военных нужна ясная и действенная система доплат, льгот и социальных гарантий.

Что будет в этом законопроекте:

Предлагается повышение выплат за уничтоженную военную технику россиян.

Дополнительные вознаграждения также будут получать командиры военных, уничтоживших технику.

Внедряются ежемесячные надбавки за выслугу: для тех, кто служит 12+ месяцев (минимум шесть из них воюет), зарплата будет составлять 30,1 тыс. грн. вместо 20,1 тыс.; соответственно, 24+ (12+) – 40,2 тыс. грн.

Контрактники получат единовременную выплату в 120 тыс. грн, те, кто продолжает службу по окончании контракта – +10 тыс. к зарплате.

Внедряются другие льготы для военных – страхование жизни, скидки на растаможку авто, льготные ставки на жилье.

Устанавливается размер пенсии для военных, получивших боевые ранения, из-за которых они оказались непригодными для последующей военной службы.

Военные смогут уволиться после 36 месяцев непрерывной службы или через 18 месяцев, из которых 12 участвовали в боевых действиях.

"Мою инициативу уже поддержало более 70 народных депутатов из разных фракций. Поэтому буду призывать всех представителей разных ветвей власти сделать этот вопрос одним из приоритетных, поработать вместе, и наконец принять Закон для тех, кто "на нуле и в посадках"!", — написал Костенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинский парламент находится в процессе доработки нового законопроекта о мобилизации, который снизит минимальный призывной возраст с 27 до 25 лет. Его уже приняли в первом чтении.

Также глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал пункты законопроекта об усилении мобилизации, которые будут дорабатываться до второго чтения. Он отметил, что "вопрос к нему есть у всех" и пообещал, что блокировка счетов уклонистов точно не будет поддержана.