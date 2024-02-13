В ВСУ начались масштабные проверки: Безуглая сделала заявление

Первыми контроль пройдут Генштаб и подразделения

В Вооруженных силах Украины начались масштабные проверки. По результатам функционального обзора должны быть определены направления трансформации.

Об этом сообщила нардеп, глава Комитета по вопросам безопасности и обороны Марьяна Безуглая. Подробности она написала на своей странице в Facebook.

"ВСУ начали функциональный обзор: Генштаб, подразделения, кто воюет, кто нет, штабы, ротации", — сообщила она.

Первыми контроль пройдут Генштаб и подразделения. При осмотре обычно определяют актуальные потребности и составляют план перераспределения имеющихся ресурсов для их сбалансирования. Систематизируют связи военных структур для их гармоничного сотрудничества и т.д.

Напомним, что в четверг, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Его место занял генерал-полковник Александр Сырский.

Кроме того, новым начальником Генштаба ВСУ стал Анатолий Баргилевич. Президент также назначил новых заместителей главы Генштаба. Ими стали бригадные генералы Владимир Горбатюк, Алексей Шевченко и Михаил Драпат.

Ранее Телеграф писал, что бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес прокомментировал изменения в высшем военном руководстве Украины. Он заявил, что новый Главнокомандующий Александр Сырский станет "неприятным сюрпризом" для оккупантов.