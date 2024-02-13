У ЗСУ почалися масштабні перевірки: Безугла зробила заяву

Першими контроль пройдуть Генштаб та підрозділи

У Збройних силах України (ЗСУ) почалися масштабні перевірки. За результатми функціонального огляду мають бути визначені напрямки трансформації.

Про це повідомила нардеп, голова Комітету з питань безпеки та оборони Мар’яна Безугла. Подробиці вона написала на соїй сторінці у Facebook.

"ЗСУ почали функціональний огляд: Генштаб, підрозділи, хто воює, хто ні, штаби, ротації.", — повідомила вона.

Першими контроль пройдуть Генштаб та підрозділи. Під час огляду, зазвичай визначають актуальні потреби та складають план переросподілу наявних ресурсів для їх збалансування. Систематизують зв'язки військових структур для їх гармонічної співпраці та ін.

Нагадаємо, що у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Його місце зайняв генерал-полковник Олександр Сирський.

Окрім того, новим начальником Генштабу ЗСУ став Анатолій Баргилевич. Президент також призначив нових заступників голови Генштабу. Ними стали бригадні генерали Володимир Горбатюк, Олексій Шевченко та Михайло Драпатий.

Раніше "Телеграф" писав, що колишній командувач силами США у Європі генерал Бен Ходжес прокоментував зміни у вищому військовому керівництві України. Він заявив, що новий Головнокомандувач Олександр Сирський стане "неприємним сюрпризом" для окупантів.