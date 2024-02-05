Вручили повестку – сразу на фронт? Юрист прояснил ситуацию и рассказал, как себя вести

Сам факт получения повестки не означает, что вас тут же отправят в зону боевых действий

Военнообязанные мужчины в Украине продолжают получать повестки во время военного положения и общей мобилизации. Раздают их повсюду: в магазинах, в общественном транспорте, на улицах и автозаправках. Кого-то пугает спонтанность, другие не знают, как себя вести в такой ситуации.

О том, где и когда украинцам могут вручать повестки, почему это не означает призыв на службу и что делать дальше рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко. Комментарий она дала эксклюзивно сайту 24 канала.

Екатерина Анищенко подчеркнула, что сам факт получения повестки не означает, что вас тут же отправят в зону боевых действий. Однако такая вероятность существует.

Адвокат напомнила, что существуют следующие виды повесток:

Повестка для уточнения учетных данных.

Повестка – направление на прохождение медицинской комиссии.

Повестка – призыв на срочную военную службу (сейчас не выдается – ред.,).

Повестка мобилизационного распоряжения, ее еще называют "явкой с вещами".

Она добавила, что лиц без боевого опыта на передовую никто сразу не отправляет. Все мобилизованные проходят соответствующее обучение в тот срок, который необходим для определенной военной специальности. При действии военного положения этот срок может составлять от 1 недели до 3 месяцев.

По словам Екатерины Анищенко, после получения повестки важно не паниковать. Прежде чем ставить свою подпись, подтверждающую получение повестки, нужно внимательно ознакомиться с текстом документа и убедиться, что он правильно заполнен.

В повестке должны быть указаны:

ФИО, год рождения и адрес;

место работы и вид повестки;

дата, время и адрес – когда и куда нужно явиться; название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя военкомата.

"В случае, если вы обнаружили, что повестка не верно заполнена, не торопитесь подписывать ее. Перед подписью следует отметить, что она составлена с нарушениями. Отдельного поля для этого в повестке нет, но можно сделать надпись на свободном месте, поставив дату и подпись. Укажите обо всех недостатках и только потом ставьте свою подпись", – отметила эксперт.

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