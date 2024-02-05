Вручили повістку – одразу на фронт? Юристка прояснила ситуацію і розповіла, як поводитися

Сам факт отримання повістки не означає, що вас одразу відправлять до зони бойових дій

Військовозобов’язані чоловіки в Україні продовжують отримувати повістки під час воєнного стану та загальної мобілізації. Роздають їх усюди: у магазинах, у громадському транспорті, на вулицях та автозаправках. Когось лякає спонтанність, інші не знають, як поводитися в такій ситуації.

Про те, де і коли українцям можуть вручати повістки, чому це не означає заклик на службу і що робити далі розповіла адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко. Коментар вона дала ексклюзивно сайту 24 канали.

Катерина Аніщенко наголосила, що сам факт отримання повістки не означає, що вас одразу відправлять до зони бойових дій. Однак така можливість існує.

Адвокат нагадала, що існують такі види повісток:

Повістка для уточнення облікових даних.

Повістка – направлення на проходження медичної комісії.

Повістка – заклик на термінову військову службу (зараз не видається – ред.,).

Повістка мобілізаційного розпорядження, його ще називають "явкою з речами".

Вона додала, що осіб без бойового досвіду на передову ніхто одразу не відправляє. Усі мобілізовані проходять відповідне навчання у той термін, який необхідний для певної військової спеціальності. За дії військового стану цей термін може становити від 1 тижня до 3 місяців.

За словами Катерини Аніщенко, після отримання повістки важливо не панікувати. Перед тим, як ставити свій підпис, що підтверджує отримання повістки, потрібно уважно ознайомитися з текстом документа та переконатися, що він правильно заповнений.

У порядку денному мають бути вказані:

ПІБ, рік народження та адреса;

місце роботи та вид повістки;

дата, час та адреса — коли і куди потрібно з’явитися; назва органу, друк, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника військкомату.

"У разі, якщо ви виявили, що повістка не вірно заповнена, не поспішайте підписувати її. Перед підписом слід зазначити, що вона складена з порушеннями. Окремого поля для цього немає, але можна зробити напис на вільному місці, поставивши дату та підпис. Вкажіть про всі недоліки і лише потім ставте свій підпис", — зазначила експерт.

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