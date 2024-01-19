Знайшли повістку у поштовій скриньці: що буде, якщо її проігнорувати

Повістка повинна бути вручена особисто в руки військовозобов’язаному

У ході воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов’язані чоловіки продовжують отримувати повістки різними способами, у тому числі знаходять їх у поштових скриньках. Однак далеко не кожен знає, чи дозволений такий спосіб вручення і, чи вважається таке повідомлення правильним.

Адвокат Андрій Межирицький детально пояснив, до чого зобов’язує ця повістка одержувача. Про це пише ТСН.

За словами правозахисника, чинним законодавством не передбачено будь-якої відповідальності, якщо людина не з’явилася до ТЦК по повістці, знайденій в поштовій скриньці, за яку вона не розписувалася. Але водночас Межирицький наголосив, що чоловік має зробити для себе певні висновки як людина та громадянин, побачивши повістку.

"Така повістка не вважається врученою. У цьому відношенні численна судова практика, ТЦК складає протокол про порушення правил мобілізації й накладає штраф за неявку по ній. Навіть якщо людина не розписалася за отримання повістки", — пояснив адвокат.

Водночас він додав, що людина, яка не з’явилася по повістці, може отримати штраф.

"Є такі випадки, коли людині направили повістку поштою, людина не з'явилася, а потім щодо неї склали протокол про адміністративне правопорушення. Його також направили поштою. Людина з цього приводу не дала жодних пояснень і заперечень, не знаючи про те, що відбувається така ситуація. Керівник ТЦК виніс ухвалу про притягнення до адмінвідповідальності у вигляді штрафу від 3400 до 5100 грн", — розповів експерт.

Виходить так, що людина, одночасно з відкриттям виконавчого провадження, опиняється в Єдиному реєстрі боржників. Це загрожує їй забороною відкриття чи закриття банківських рахунків, блокуванням банківських рахунків, забороною відчуження рухомого чи нерухомого майна.

Межирицький наголосив, що повістка є законною, лише коли вона особисто вручена й отримувач за неї розписався.

"Повістка вручена тоді, коли вона вручена особисто і є підпис. Все інше жодним чином це не може підмінити", — каже юрист.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка категорія чоловіків точно не може отримати повістку на вулиці чи у громадських місцях.