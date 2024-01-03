Дали повістку на вулиці: чи можуть одразу забрати на службу, пояснив адвокат

Українцям радять під час вручення повістки ретельно перевіряти текст документа

В рамках загальної мобілізації населення отримати повістку можуть усі чоловіки призовного віку з 18 до 60 років. Напередодні влада Києва не заперечувала, що повістки можуть роздавати в громадських місцях і навіть на тимчасових болк-постах.

За словами адвоката Андрія Новака, порядок вручення повісток в Україні регламентовано, хоч і має певні "прогалини". Подробиці він озвучив в ефірі "Сніданку з 1+1".

Українське законодавство вимагає, щоб повістка була вручена особисто. Однак про місце і час не йдеться. Тож видавати повістки на вулиці — законно.

При цьому адвокат наголосив, що, наприклад, саджати людину в авто та везти у військкомат, навіть у супроводі правоохоронних органів, — протизаконно. Тобто вручити повістку на вулиці можуть. А змушувати та везти одразу до військкомату — ні. Крім того, він додав, що під час вручення повістки слід ретельно перевіряти текст документа. Бо він може бути складений некоректно. Тоді повістка може виявитися недійсною.

Нагадаємо, що у різних районах Києва з’явилися пересувні блокпости з військовими, які зупиняли автомобілі, а також проводили перевірку документів та багажу.

У мережі злякані кияни одразу почали повідомляти про те, що на цих блокпостах водіям почали активно видавати повістки. Відповідні знімки з’явилися у міських телеграм-каналах у понеділок, 25 грудня.

Трохи пізніше начальник КДВА Сергій Попко розповів про те, що в Києві з 25 по 28 грудня проходять навчання з безпеки і саме з цим пов’язана поява в столиці тимчасових блокпостів. За його словами, вони не були пов’язані із мобілізаційними заходами терцентрів комплектації (ТЦК).

Раніше "Телеграф" писав, що у Національній поліції України відмовляються у майбутньому роздавати повістки громадянам.