Вручили повестку на улице: могут ли сразу забрать на службу, пояснил адвокат

Украинцам советуют во время вручения повестки тщательно проверять текст документа

В рамках всеобщей мобилизации населения получить повестку могут все мужчины призывного возраста с 18 до 60 лет. Накануне власти Киева не отрицали, что повестки могут раздавать в общественных местах и даже на временных болк-постах.

По словам адвоката Андрея Новака, порядок вручения повесток в Украине регламентирован, хотя и имеет определенные "пробелы". Подробности он озвучил в эфире "Сніданку з 1+1".

Украинское законодательство требует, чтобы повестка была вручена лично. Однако о месте и времени речь не идет. Так что выдавать повестки на улице — законно.

При этом, адвокат подчеркнул, что, например, сажать человека в авто и везти в военкомат, даже в сопровождении правоохранительных органов, — противозаконно. То есть вручить повестку на улице – могут. А заставлять и везти сразу в военкомат — нет. Кроме того, он добавил, что во время вручения повестки следует тщательно проверять текст документа. Поскольку он может быть составлен некорректно. Тогда повестку может оказаться недействительной.

Напомним, что в разный районах Киева появились передвижные блокпосты с военными, которые останавливали автомобили, а также проводили проверку документов и багажа.

В сети испуганные киевляне сразу же начали сообщать о том, что на этих блокпостах водителям начали активно выдавать повестки. Соответствующие снимки появились в городских telegram-каналах в понедельник, 25 декабря.

Чуть позже начальника КГВА Сергей Попко рассказал о том, что в Киеве с 25 по 28 декабря проходят учения по безопасности и именно с этим связано появление в столице временных блокпостов. По его словам, они не были связаны с мобилизационными мерами терцентров комплектации (ТЦК).

Ранее "Телеграф" писал, что в Национальной полиции Украины отказываются в будущем раздавать повестки гражданам.