Чоловік з "білим квитком" може отримати повістку: що робити у такому випадку, пояснили у ТЦК

У військовому квитку зазначається придатність або непридатність громадянина до служби

В Україні триває загальна мобілізація військовозобовʼязаних чоловіків. Проте отримати повістку можуть і ті громадяни України призовного віку, які мають відстрочку або так званий "білий квиток".

Таку назву використовують для документа, який засвідчує, що людина є непридатною, або обмежено придатною до війскьової служби. Що робити, якщо така людина отримала повістку, "Суспільному" розповів начальник юридичної групи обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Грива.

У військовому квитку зазначається придатність або непридатність людини до служби за висновками військово-лікарської комісії.

Громадянина можуть визнати:

придатним;

обмежено придатним до військової служби;

непридатним до військової служби у мирний час, але обмежено придатним у воєнний час. Така людина підлягає мобілізації під час війни;

непридатним до військової служби. Це означає, що людина взагалі ніколи не може бути мобілізована, тому її виключають з військового обліку.

"Зазвичай "білим" називають військовий квиток, у якому людину визначають непридатною або обмежено придатною до служби", – сказав Юрій Грива. Зазначається, що у мирний час такі люди можуть не служити, але в умовах воєнного стану можуть бути мобілізовані.

Обмежено придатні військові не можуть потрапити до десантних військ, танкових військ, морської піхоти, але можуть виконувати штабну чи тилову роботу. Вони можуть служити:

у штабах;

у підрозділах забезпечення;

у територіальних центрах комплектування, установах, організаціях;

у навчальних закладах.

Також можуть виконувати завдання на передовій, якщо їм дозволяє стан здоров’я.

"Це все дуже індивідуально. У положенні про військово-лікарську експертизу йдеться, що військово-лікарська комісія може довільно вказувати у висновку, які види служби та роботи протипоказані таким людям", — зазначає Юрій Грива.

Якщо людина не може бути мобілізована, вона має прийти у центр комплектування та показати документи, які це підтверджують.

"Наприклад, потрібно підтвердити, що у вас "білий квиток", троє неповнолітніх дітей чи ви самостійно виховуєте дитину. У центрі не знають про вас нічого. Перша повістка – це для того, щоб ви стали на облік", — обґрунтував начальник юридичної групи ТЦК та СП.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні триває загальна мобілізація, тому військовозобов'язаним продовжують вручати повістки. Зокрема, тепер повістку можна отримати у сервісному центрі.