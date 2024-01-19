Нашли повестку в почтовом ящике: что будет, если ее проигнорировать

Повестка должна быть вручена лично в руки военнообязанному

В ходе военного положения и общей мобилизации военнообязанные мужчины продолжают получать повестки разными способами, в том числе и находят их в почтовых ящиках. Однако далеко не каждый знает, разрешен ли такой способ вручения и считается ли такое уведомление правильным.

Адвокат Андрей Межирицкий детально объяснил, к чему обязывает эта повестка получателя. Об этом пишет ТСН.

По словам правозащитника, действующим законодательством не предусмотрена какая-либо ответственность, если человек не явился в ТЦК по повестке, найденной в почтовом ящике, за которую он не расписывался. Но в то же время Межирицкий подчеркнул, что мужчина должен сделать для себя определенные выводы как человек и гражданин, увидев повестку.

"Такая повестка не считается врученной. В этом отношении многочисленная судебная практика, ТЦК составляет протокол о нарушении правил мобилизации и налагает штраф за неявку по повестке. Даже если человек не расписался за получение повестки", — объяснил адвокат.

В то же время он добавил, что человек, не явившийся по повестке может получить штраф.

"Есть такие случаи, когда человеку направили повестку по почте, человек не явился, а затем в отношении него составили протокол об административном правонарушении. Его также направили по почте. Человек по этому поводу не дал никаких объяснений и возражений, не зная о том, что происходит такая ситуация. Руководитель ТЦК вынес постановление о привлечении к админответственности в виде штрафа от 3400 до 5100 грн", — рассказал эксперт.

Выходит так, что человек, одновременно с открытием исполнительного производства, оказывается в Едином реестре должников. Это грозит ему запретом на открытие или закрытие банковских счетов, блокированием банковских счетов, запретом на отчуждение движимого или недвижимого имущества.

Межирицкий подчеркнул, что повестка является законной, только когда она лично вручена и получатель за нее расписался.

"Повестка вручена тогда, когда она вручена лично и есть подпись. Все остальное никоим образом это не может подменить", — говорит юрист.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая категория мужчин точно не может получить повестку на улице или в общественных местах.