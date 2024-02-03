Как проверить, есть ли вы в базе розыска ТЦК: юрист дала пошаговую инструкцию

Пригодится соответствующий сервис МВД

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. В некоторых обстоятельствах военнообязанный гражданин может попасть в базу розыска ТЦК.

Об этом рассказала адвокат Кристина Очкур. По ее словам, иногда работники ТЦК или полиции спекулируют этим, уверяя граждан, что те уже находятся в розыске.

"Сейчас многие мужчины говорят о том, что их якобы внесли в базу розыска от ТЦК. Об этом им сообщил участковый или еще кто-то другой. Давайте разбираться, когда и как заполняют эту базу. Ведь даже война не является причиной для манипуляций чувствами граждан и неосведомленностью в некоторых вопросах, чтобы принудить их к явке в военкомат. Это не допустимо со стороны государства", — подчеркнула Очкур.

По словам юриста, понятие розыска применяют только к тем людям, которые совершили уголовное правонарушение. При этом нарушение правил военного учета – это статья 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Это не уголовное правонарушение. То есть у вас должно быть нарушение статьи 335 или 337 Уголовного кодекса. Это статьи, которые говорят об уклонении от мобилизации. И в таком случае против вас должно быть открыто уголовное производство", — отметила Очкур.

Она объяснила, что в этом случае военнообязанный будет считаться подозреваемым. Однако в розыск его можно объявить только по определению суда или постановлению следователя или прокурора.

Юрист подчеркнула, что проверить этот момент можно на сервисе МВД. Там можно посмотреть, какие бывают основания для розыска, если лицо в нем находится, и какой орган разыскивает.

По ее словам, если участковый утверждает, что военнообязанный уже в базе розыска, то он должен назвать номер уголовного производства или дать ссылку на постановление о розыске этого лица.

"Хочу вам сразу сказать, что если вам запихнули повестку в дверь, а потом рассказывают о том, что вы в розыске, то не страшно. Но если вы прошли ВЛК, например, получали мобилизационную командировку на отправку и не явились, тогда вас действительно могут внести в базу и это реальный розыск, а не тот, которым вас пугают", — отметила Очкур.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в феврале продолжат вручать два основных типа повесток и мобилизационные распоряжения. Третий тип повесток — для призывников пока не вручается, ведь призыв на срочную службу не ведется.