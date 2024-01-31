Мобилизация продолжается: какие повестки украинцы будут получать в феврале

Получение повестки еще не означает, что мужчины сразу отправят на фронт

Военнообязанные мужчины в Украине продолжают получать повестки во время военного положения и общей мобилизации, но эти уведомления бывают разными. В целом выделяют четыре их вариации.

"Телеграф" рассказывает, какие в Украине есть виды повесток, которые в феврале продолжат получать военнообязанные граждане. Далеко не все из них означают, что получатель сразу будет отправлен на фронт.

Повестка для уточнения учетных данных

Одно только название уже говорит само за себя. ТЦК и СП необходимо знать информацию о военнообязанных — не сменили ли они место жительства, не изменилось ли семейное положение и так далее. В данном случае речь идет о том, чтобы гражданин явился в военкомат и обновил данные о себе.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии

Если мужчине была вручена повестка такого вида, это означает, что ему пройти медицинское обследование для дальнейшей службы. По итогам медкомиссии будет определено, годен ли он или же нет.

Повестка-призыв на срочную военную службу

Такой вид повестки говорит о непосредственном призыве на службу. Стоит добавить, что такое повестки сейчас не выдают, так как в настоящее время призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не проводится из-за общей мобилизации. Но в обычное время такой вид повесток существует.

Мобилизационное распоряжение

Это уведомление вручается военнообязанному лицу, которое уже прошло медкомиссию и имеет подтверждение о своем пригодности к службе. После получения данного вида повестки мужчина направляется к месту прохождения им военной службы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли мужчинам в Украине вручать повестки в других городах и нужно ли обращаться в другие ТЦК.