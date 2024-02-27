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Есть три условия для вознаграждения: как военному получить 50 тысяч гривен

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Военные
Военные. Фото Факты ІСTV

Это предусмотрено приказом

Месячное денежное обеспечение для военных состоит из зарплаты и определенных надбавок или вознаграждений. Одна из выплат в размере 50 тысяч гривен будет производиться за выполнение различных видов боевых задач.

Как говорится в приказе "Об утверждении Инструкции о порядке выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", такое начисление будет выплачиваться при трех условиях. Бойцу нужно работать в органах военного управления, чтобы получить деньги.

Выплата дополнительного вознаграждения в размере 50 000 гривен осуществляется для военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задания в составе:

  • органа военного управления;
  • штаба группировки войск (сил);
  • штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск включительно;
  • командование и штаб воинской части (сводного подразделения).

Какие условия для осуществления вознаграждения

  1. привлечение военнослужащих в состав ОВУ, а военнослужащих, занимающих (временно выполняющих) должности, определенные штатом в составе командования и штаба воинской части (сводного подразделения) — в оперативное (боевое) управление подчиненными подразделениями на командном пункте воинской части;
  2. осуществление ОВУ (командным пунктом воинской части) оперативного (боевого) управления воинскими частями и подразделениями, ведущими военные (боевые) действия на линии боевого столкновения на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона или наступления (контрнаступления, контратаки) в батальон включительно;
  3. выполнение военнослужащими боевых (специальных) задач в составе ОВУ (на командном пункте воинской части).

Выплата в размере 50 тысяч гривен будет начисляться за дни выполнения задач.

Напомним, ранее "телеграф" писал о том, как некоторым военным получить от 15 тысяч гривен.

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#Выплаты #Вознаграждение #Боевые #Выплаты военным