Є три умови для винагороди: як військовому отримати 50 тисяч гривень

Це передбачено наказом

Місячне грошове забезпечення для військових складається зі зарплати та певних надбавок чи винагород. Одна з виплат в розмірі 50 тисяч гривень буде здійснюватись за виконання різних видів бойових завдань.

Як мовиться у наказі "Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", таке нарахування виплачуватиметься за трьох умов. Бійцю треба працювати в органах військового управління, аби отримати гроші.

Виплата додаткової винагороди в розмірі 50 000 гривень здійснюється для військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі:

органу військового управління;

штабу угруповання військ (сил);

штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно;

командування та штабу військової частини (зведеного підрозділу).

Які є умови для здійснення винагороди

залучення військовослужбовців до складу ОВУ, а військовослужбовців, які обіймають (тимчасово виконують) посади, визначені штатом у складі командування і штабу військової частини (зведеного підрозділу) — до оперативного (бойового) управління підпорядкованими підрозділами на командному пункті військової частини; здійснення ОВУ (командним пунктом військової частини) оперативного (бойового) управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні (бойові) дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно; виконання військовослужбовцями бойових (спеціальних) завдань у складі ОВУ (на командному пункті військової частини).

Виплата в розмірі 50 тисяч гривень буде нараховуватись за дні виконання завдань.

Нагадаємо, раніше "телеграф" писав про те, як деяким військовим отримати від 15 тисяч гривень.