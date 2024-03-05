Чотири різні виплати отримає родина бійця: за яких обставин та які суми допомоги

Є певні умови для виплати

Родина загиблого військового отримає певні виплати від держави та окремих міст, де був зареєстрований боєць.

На нарахування в розмірі 5 000, 8 700, 15 000 та 20 000 мають право родини загиблих військових-бахмутян. Ці кошти буде виділено з бюджету Бахмутської територіальної громади, як мовиться на сайт bahmut.in.ua.

Які виплати отримають родичі загиблих бійців у Бахмуті та які умови

Грошова допомога здійсниться:

для учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, які брали участь в АТО/ООС, захисникам та захисницям України при звільненні з військової служби. Передбачено надання допомоги розміром до 8,7 тисячі гривень;

сім’ям загиблих/померлих учасників АТО/ООС, захисникам та захисницям України. Передбачено виплату допомоги у розмірі 5 тисяч гривень на члена родини загиблого (померлого).

членам сімей загиблих/померлих учасників АТО/ООС, захисників та захисниць України. П ередбачено надання грошової допомоги на особу в розмірі 15 тисяч гривень;

членам сімей загиблих/померлих учасників АТО/ООС, захисників та захисниць України на спорудження надгробків передбачено надання допомоги у розмірі 20 тисяч гривень на особу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як деяким військовим можна отримати 50 тисяч гривень.