50 тис грн за підписання контракту: який порядок надання виплати військовим

Таке нарахування відбудеться в одному місті

У Львові особам за підписання першого або повторного подання заяви на контракт на 3 роки із військовими частинами Десантно-штурмових військ (ДШВ) та Військово-Морських Сил (ВМС) виплачують 50 тисяч гривень.

Таке нарахування здійсниться одноразово і для нього треба зібрати 5 документів. Про це мовиться у рішенні під час засідання виконкому 1 березня.

Людина, яка розраховує на одноразову допомогу й уклала перший контракт з військовою частиною ДШВ або ВМС має перебувати на військовому обліку в одному з об’єднаних районних ТЦК та СП, який розташований на території Львівської міської територіальної громади.

Окрім того, 50 тисяч гривень отримають військові, які підписали повторний контракт, щоб продовжити службу у військових частинах ДШВ або ВМС на три роки. Варто зауважити, що місце проживання або фактичного перебування для ВПО має бути зареєстровано на території Львівської громади.

Одноразову виплату військовим можна отримати на підставі подання військового комісара одного з об’єднаних районних ТЦК та соціальної підтримки на території Львівської громади.

Перелік офіційних папірців для виплати

копія паспорта громадянина України або ID карту з наявним оригіналом довідки про реєстрацію місця проживання (перебування),

копія ідентифікаційного номера, інформацію про банківський рахунок,

витяг з Реєстру Львівської міської територіальної громади про реєстрацію місця проживання (перебування) на території Львівської міської територіальної громади, яка дійсна протягом одного місяця з дня видачі або довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи,

витяг з наказу командира військової частини Десантно-штурмових військ/Військово-Морських Сил України про зарахування до списку особового складу частини,

копія контракту.

Рішення про надання виплати буде повідомлено письмово або через СМС-повідомлення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де ще виплачують одноразову допомогу 50 тисяч гривень за підписання контракту чи у разі мобілізації.