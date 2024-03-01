50 тыс грн за подписание контракта: каков порядок предоставления выплаты военным

Такое начисление произойдет в одном городе

Во Львове лицам за подписание первого или повторной подачи заявления на контракт на 3 года с воинскими частями Десантно-штурмовых войск (ДШУ) и Военно-Морских Сил (ВМС) выплачивают 50 тысяч гривен.

Такое начисление производится один раз и для него нужно собрать 5 документов. Об этом говорится в решении в ходе заседания исполкома 1 марта.

Человек, который рассчитывает на единовременную помощь и заключил первый контракт с воинской частью ДШУ или ВМС должен состоять на военном учете в одном из объединенных районных ТЦК и СП, расположенном на территории Львовской городской территориальной общины.

Кроме того, 50 тысяч гривен получат военные, подписавшие повторный контракт, чтобы продлить службу в воинских частях ДШВ или ВМС на три года. Следует отметить, что место жительства или фактического пребывания для ВПЛ должно быть зарегистрировано на территории Львовской общины.

Единоразовую выплату военным можно получить на основании предоставления военного комиссара одного из объединенных районных ТЦК и социальной поддержки на территории Львовской общины.

Список официальных бумажек для выплаты

копия паспорта гражданина Украины или ID карту с имеющимся оригиналом справки о регистрации места жительства (пребывания),

копия идентификационного номера, информацию о банковском счете,

выписка из Реестра Львовской городской территориальной общины о регистрации места жительства (пребывания) на территории Львовской городской территориальной общины, которая действительна в течение одного месяца со дня выдачи или справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица,

выписка из приказа командира воинской части Десантно-штурмовых войск/Военно-Морских Сил Украины о зачислении в список личного состава части,

копия договора.

Решение о предоставлении выплат будет уведомлено письменно или через СМС-сообщение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где еще выплачивают единовременное пособие 50 тысяч гривен за подписание контракта или в случае мобилизации.