Треба відповідати 2 умовам: як деяким бійцям отримати до 10 тисяч гривень

Звертатись по виплату можна було з 1 січня

В деяких містах України проходить нарахування допомоги військовим на придбання спорядження та технічних засобів. Одна з таких виплат здійснюється у Тернополі.

Як мовиться на сайті Тернопільської міської ради, розмір такого нарахування складає 10 тисяч гривень. Ухвалення рішення про виплату відбулось на засідання виконавчого комітету 27 грудня.

Хто з військових має право на 10 тисяч гривень і які документи

Бійці, які беруть безпосередню участь у бойових діях, для забезпечення здійснення заходів з національної безпеки й оборони України, відсічі й стримування збройної агресії російської федерації проти України; Військовослужбовці, які зареєстровані на території Тернопільської громади.

Для реєстрації на виплату бійцю, окрім заяви, необхідно зібрати:

копію паспорта особи, яка бере безпосередню участь у захисті країни;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, яка бере участь у захисті країни;

копію дійсної довідки внутрішньо переміщеної особи, яка видана управлінням соціальної політики Тернопільської міської ради (подають внутрішньо переміщені особи);

копію документа про безпосередню участь у бойових діях (забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки й оборони України відсічі й стримування збройної агресії російської федерації проти України) видана військовою частиною Міністерства оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною гвардією України та іншими утвореними військовими формуваннями та правоохоронними органами;

реквізити рахунку особи, яка бере безпосередню участь у захисті країни, та на яку будуть перераховані кошти.

Де можна подати заяву

Для реєстрації на виплату подати заяву та документи можна у відділі звернень Тернопільської міської ради за адресою м.Тернопіль, вул. Листопадова, 6 (1 поверх) у робочі дні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як деяким військовим отримати 50 тисяч гривень.