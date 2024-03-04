Надо отвечать 2 условиям: как некоторым бойцам получить до 10 тысяч гривен
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Обращаться за выплатой можно было с 1 января
В некоторых городах Украины происходит начисление помощи военным на приобретение снаряжения и технических средств. Одна из таких выплат осуществляется в Тернополе.
Как говорится на сайте Тернопольского городского совета, размер такого начисления составляет 10 тысяч гривен. Принятие решения о выплате состоялось на заседании исполнительного комитета 27 декабря.
Кто из военных имеет право на 10 тысяч гривен и какие нужны документы
- Бойцы, участвующие в боевых действиях, для обеспечения осуществления мер по национальной безопасности и обороны Украины, отпора и сдерживания вооруженной агрессии российской федерации против Украины;
- Военнослужащие, зарегистрированные на территории Тернопольской общины.
Для регистрации на выплату бойцу, кроме заявления, необходимо собрать:
- копию паспорта лица, принимающего непосредственное участие в защите страны;
- копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика лица, участвующего в защите страны;
- копию действительной справки внутренне перемещенного лица, выданная управлением социальной политики Тернопольского городского совета (подают внутренне перемещенные лица);
- копию документа о непосредственном участии в боевых действиях (обеспечение осуществления мер по национальной безопасности и обороне Украины отпора и сдерживания вооруженной агрессии российской федерации против Украины) выдана воинской частью Министерства обороны Украины, Министерством внутренних дел Украины, Национальной гвардией Украины и другими образованными военными формированиями и правоохранительными органами;
- реквизиты счета лица, принимающего непосредственное участие в защите страны, и на которое будут перечислены средства.
Где можно подать заявление
Для регистрации на выплату подать заявление и документы можно в отделе обращений Тернопольского городского совета по адресу г. Тернополь, ул. Ноябрьская, 6 (1 этаж) в рабочие дни.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как некоторым военным получить 50 тысяч гривен.