Надо отвечать 2 условиям: как некоторым бойцам получить до 10 тысяч гривен

Обращаться за выплатой можно было с 1 января

В некоторых городах Украины происходит начисление помощи военным на приобретение снаряжения и технических средств. Одна из таких выплат осуществляется в Тернополе.

Как говорится на сайте Тернопольского городского совета, размер такого начисления составляет 10 тысяч гривен. Принятие решения о выплате состоялось на заседании исполнительного комитета 27 декабря.

Кто из военных имеет право на 10 тысяч гривен и какие нужны документы

Бойцы, участвующие в боевых действиях, для обеспечения осуществления мер по национальной безопасности и обороны Украины, отпора и сдерживания вооруженной агрессии российской федерации против Украины; Военнослужащие, зарегистрированные на территории Тернопольской общины.

Для регистрации на выплату бойцу, кроме заявления, необходимо собрать:

копию паспорта лица, принимающего непосредственное участие в защите страны;

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика лица, участвующего в защите страны;

копию действительной справки внутренне перемещенного лица, выданная управлением социальной политики Тернопольского городского совета (подают внутренне перемещенные лица);

копию документа о непосредственном участии в боевых действиях (обеспечение осуществления мер по национальной безопасности и обороне Украины отпора и сдерживания вооруженной агрессии российской федерации против Украины) выдана воинской частью Министерства обороны Украины, Министерством внутренних дел Украины, Национальной гвардией Украины и другими образованными военными формированиями и правоохранительными органами;

реквизиты счета лица, принимающего непосредственное участие в защите страны, и на которое будут перечислены средства.

Где можно подать заявление

Для регистрации на выплату подать заявление и документы можно в отделе обращений Тернопольского городского совета по адресу г. Тернополь, ул. Ноябрьская, 6 (1 этаж) в рабочие дни.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как некоторым военным получить 50 тысяч гривен.