Защищал Ирпень и имел награду за заслуги перед городом: на фронте погиб бесстрашный воин

После освобождения города мужчина вступил в ВСУ

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб Александр Шкрабий, родом из Бердичева. В последние годы он жил в Ирпене и принимал активное участие в обороне города от россиян в начале полномасштабного вторжения.

О гибели героя в Facebook сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин. Он отметил, что только в январе Александр Шкрабий получил медаль "За заслуги перед городом Ирпень".

"Только в январе передали защитнику нашей общины Александру Шкрабию медаль "За заслуги перед городом Ирпень", а вчера получили страшное известие – наш побратим погиб на фронте. Бесстрашный воин Александр переехал в Ирпень 8 лет назад и с первых дней полномасштабного вторжения в рядах нашей ДФТГ встал на защиту своего дома", — написал он.

После освобождения Ирпеня Александр поступил на службу в ВСУ в рядах 118 ОМБр. Погиб герой на одном из самых тяжелых направлений на фронте — около села Работино Запорожской области. Похоронят его в Бердичеве, откуда он был родом.

"Для меня, как для жены, Саша – это мужество, порядочность, верность, доброта, честность и правда. Моя настоящая большая любовь!", – так говорит о воине его супруга.

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