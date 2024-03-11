Захищав Ірпінь та мав нагороду за заслуги перед містом: на фронті загинув безстрашний воїн

Після звільнення міста чоловік вступив до ЗСУ

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Олександр Шкрабій, родом із Бердичева. В останні роки він жив в Ірпені та брав активну участь в обороні міста від росіян на початку повномасштабного вторгнення.

Про загибель героя у Facebook повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин. Він зазначив, що лише у січні Олександр Шкрабій отримав медаль "За заслуги перед містом Ірпінь".

"Тільки у січні передали захиснику нашої громади Олександру Шкрабію медаль "За заслуги перед містом Ірпінь", а вчора отримали страшну звістку – наш побратим загинув на фронті. Безстрашний воїн Олександр переїхав до Ірпіня 8 років тому і з перших днів повномасштабного вторгнення в лавах нашої ДФТГ став на захист свого дому", — написав він.

Після звільнення Ірпеня Олександр вступив на службу до ЗСУ у лавах 118 ОМБр. Загинув герой на одному із найважчих напрямків на фронті — біля села Роботине Запорізької області. Поховають його у Бердичеві, звідки він був родом.

"Для мене, як для дружини, Саша — це мужність, порядність, вірність, доброта, чесність і правда. Моє справжнє велике кохання!", — так говорить про воїна його дружина.

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