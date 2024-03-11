Росіяни найбільш активні на двох напрямках: що відбувається на фронті (карта)

За добу ворог завдав 4 ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах

Триває 747-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, минулої доби на фронті сталося 64 бойові зіткнення. На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, найбільше атак росіяни здійснили на Новопавлівському напрямку.

На лиманському напрямку наші воїни відбили 8 атак супротивника. Це сталося у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Спірне та Роздолівка Донецької області, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Лиманський напрямок на карті deepstate

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 5 атак росіян. Бої йшли в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та на схід від Часового Яру Донецької області.

Бахмутський напрямок на карті deepstate

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 17 атак ворога. Росіяни атакували в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

Авдіївський напрямок на карті deepstate

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного Донецької області. За добу ворог за підтримки авіації 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Новопавлівський напрямок на карті deepstate

На Оріхівському напрямку відбито 3 атаки противника. Бої йшли в районах на південь від Новодарівки та на північний захід від Вербового Запорізької області.

Оріхівський напрямок на карті deepstate

На Херсонщині Сили оборони продовжують утримувати позиції. Минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурмових дії.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 11 березня росіяни атакували Харків безпілотниками. На жаль, є приліт – пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та прилеглі багатоповерхові будівлі. Крім того, вночі ворог масовано атакував дронами та Одеську область.