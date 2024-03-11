Россияне наиболее активны на двух направлениях: что происходит на фронте (карта)

За сутки враг нанес 4 ракетных и 88 авиационных ударов, совершил 96 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам

Идет 747-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за минувшие сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения. На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, больше всего атак россияне совершили на Новопавловском направлении.

На Лиманском направлении наши воины отразили 8 атак противника. Это произошло в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Спорное и Раздоловка Донецкой области, сообщили в Генштабе ВСУ.

Лиманское направление на карте deepstate

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 5 атак россиян. Бои шли в районах населенных пунктов Клищиевка, Андреевка и восточнее Часового Яра Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Авдеевском направлении украинские защитники отразили 17 атак врага. Россияне атаковали в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Авдеевское направление на карте deepstate

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Урожайного Донецкой области. За сутки враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Новопавловское направление на карте deepstate

На Ореховском направлении отражены 3 атаки противника. Бои шли в районах южнее Новодаровки и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Ореховское направление на карте deepstate

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. За прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурмовых действия.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 11 марта россияне атаковали Харьков беспилотниками. К сожалению, есть прилет – поврежден объект гражданской инфраструктуры и близлежащие многоэтажные здания. Кроме того, ночью враг массированно атаковал дронами и Одесскую область.