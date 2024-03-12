Семья потеряла уже двух защитников: в бою погиб военный, недавно потерявший брата

Время и место прощания с героем будут сообщены позже

Война, которую Россия начала против Украины, продолжает уносить жизни гражданских и военных. Так в Одесской области печальная весть уже во второй раз пришла к семье, проживающей в Татарбунарской громаде.

Во время выполнения боевого задания в зоне проведения военных действий погиб житель города Татарбунары, военнослужащий Вооруженных Сил Украины Максим Федоров. Об этом сообщила пресс-служба Татарбунарского городского совета.

Отмечается, что в начале января в боях против оккупантов погиб двоюродный брат Максима Федорова Александр Зинченко.

"Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким. Это большая потеря для всей Татарбунарской общины и Украины. Со скорбью разделяем боль потери. Вечная память погибшему воину Максиму. Герои не умирают!" – говорится в сообщении городского совета.

Время и место прощания с героем будут сообщены позже.

Напомним, что недавно печальное известие пришло еще в одну большую семью. Так погиб 32-летний боец Владимир Волочнюк из Тернопольщины, у которого остались трое несовершеннолетних детей.

Ранее "Телеграф" писал, что, защищая Украину от российских кафиров, погиб Александр Шкрабий, родом из Бердичева. В последние годы он жил в Ирпене и активно участвовал в обороне города от россиян в начале полномасштабного вторжения.