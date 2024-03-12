Родина втратила вже двох захисників: у бою загинув військовий, який нещодавно втратив брата

Час та місце прощання з героєм буде повідомлено пізніше

Війна, яку Росія розпочала проти України, продовжує забирати життя цивільних та військовий. Так на Одещині сумна звістка вже вдруге пришла до родини, яка проживає у Татарбунарській громаді.

Під час виконання бойового завдання в зоні проведення воєнних дій загинув житель міста Татарбунари, військовослужбовець Збройних Сил України Максим Фьодоров. Про це повідомила пресслужба Татарбунарської міської ради.

Зазначається, що на початку січня у боях проти окупантів загинув двоюрідний брат Максима Фьодорова — Олександр Зінченко.

"Висловлюємо глибокі співчуття всім рідним та близьким. Це велика втрата для всієї Татарбунарської громади та України. З великою скорботою поділяємо біль втрати. Вічна пам’ять загиблому воїну Максиму. Герої не вмирають!" – йдеться у повідомленні міської ради.

Час та місце прощання з героєм буде повідомлено пізніше.

Нагадаємо, що нещодавно сумна звістка прийшла ще до однієї великої родини. Так загинув 32-річний боєць Володимир Волочнюк з Тернопільщини, у якого залишилось троє неповнолітніх дітей.

Раніше "Телеграф" писав, що, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Олександр Шкрабій, родом із Бердичева. В останні роки він жив в Ірпені та брав активну участь в обороні міста від росіян на початку повномасштабного вторгнення.