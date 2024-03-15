Мав орден "За мужність": на фронті загинув військовий з Луганщини

Володимир Даценко загинув під час ворожого обстрілу

На фронті загинув український воїн зі Старобільська Володимир Даценко. Йому навікі залишиться 36 рокув.

Він загинув під час ворожого обстрілу. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Його життя обірвалося 17 лютого 2024 року під час виконання обовʼязків військової служби поблизу Кліщіївки.

Володимир Даценко був старшим сержантом 3-го Луганського Прикордонного загону ім. Євгенія Пікуса. На службу пішов у 2019 році. До повномасштабного вторгнення разом з побратимами боронив кордони Луганської області.

"3 2022 року військовослужбовець одним із перших став на захист Батьківщини. Обороняв рідний Старобільськ, а потім Сєверодонецьк та Лисичанськ. Відзначений нагородами "За мужність в охороні державного кордону" та орденом за мужність за оборону Бахмута у 2023 році", — пише Лисогор.

Раніше "Телеграф" повідомив, що на фронті загинув ірпінець, що волонтерив в місті під час боїв під Києвом. Чоловік загинув 1 березня від артилерійського обстрілу. Він якраз віз боєприпаси на позицію.