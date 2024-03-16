Не дожил неделю до свадьбы: на фронте погиб молодой телеоператор (фото)

Воин рано потерял маму

Из-за вторжения РФ в Украину в боях за свободу и независимость нашей страны ежедневно гибнут воины. В Донецкой области несколько дней назад погиб молодой кинооператор Олесь Самчук.

Об этом сообщили в Национальном сообществе кинематографов Украины. 22-летний оператор пошел служить в ВСУ в 2023 году.

В прошлом году Олесь Самчук окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специализации "Кино и телеоператорство" и вступил в ряды ВСУ. С позывным "Каркаде" он служил в аэроразведке 12-й бригады полка "АЗОВ" и выполнял задания на разных участках фронта. Погиб молодой кинооператор в Донецкой области 11 марта во время вражеского обстрела. На 19 марта у Олеся была запланирована свадьба.

Известный кинооператор и доцент кафедры кино-, телеискусства Института журналистики Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко Владимир Васильевич Галицкий написал:

"Грустно и больно… В бою погиб мой выпускник, кинооператор, воин Олесь Самчук. Светлая память герою!".

Герой с позывным Каркаде родился 1 апреля 2002 года. Его мама была незрячей, поэтому он с детства ухаживал за ней. И свой позывной он выбрал не случайно — так назывался первый сборник стихов его мамы. Ее не стало, когда парню было 15 лет и с тех пор он жил с бабушкой, рассказала журналистка Катерина Романюк.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у фельдшера, который погиб во время удара по Одессе, остались двое детей и супруга. Его бригада одной из первых прибыла на место обстрела, куда враг снова ударил.