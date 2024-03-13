Любящий отец и дедушка: на фронте погиб ирпенец, волонтеривший в городе во время боев под Киевом

Мужчина не только помогал другим местным с водой и продуктами, ему пришлось хоронить убитых ирпенцев

Оккупация Киевщины — одна из болезненных страниц полномасштабного вторжения. После начала нашествия россиян в Ирпене осталась часть жителей. Среди них был и Виктор Тупало. Он погиб 1 марта.

О его гибели сообщили в городском совете Ирпеня. Мэр Александр Маркушин рассказал, что Виктор не был наблюдателем — он активно помогал людям, привозил им воду и продукты, прятал убитых мирных жителей. Также много общался с журналистами после освобождения, в том числе и с иностранными, хотел донести правду о трагедии в общине.

Виктор Тупало

Виктор Тупало мобилизовался в 2023 году. Защищал мир и покой в Украине на Купянском направлении в Харьковской области. Мужчина погиб 1 марта от артиллерийского обстрела. Он как раз вез боеприпасы на позицию. Виктора Тупало похоронят на Аллее памяти защитников Украины в Ирпене.

В интервью музею "Голоса мирных" фонда Рината Ахметова Виктор рассказывал, что никогда не думал, что "придут кацапы на нашу землю". В первые дни оккупации Бучи он был там у родственников. Из Ирпеня не уезжал, скрывался с родными и знакомыми от обстрелов, помогал хоронить убитых мирных жителей. На местном стеклозаводе россияне убили двух мужчин, поэтому Виктор со знакомым их похоронили. О кладбище речь не шла: "Там было футбольное поле когда-то, и еще с дач с одним мужчиной, давайте копать на футбольном поле, здесь земля должна быть мягкая. Мы копали, а там стекло вывезли с этого завода, копать тяжело. Мы выкопали где-то 50 см и похоронили этих ребят". За время оккупации Виктору пришлось хоронить павших не только на футбольном поле, но и в огороде и дворе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели в Одесской области сразу двух мужчин из одной семьи. Два двоюродных брата погибли в январе и в марте.