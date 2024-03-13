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Люблячий батько і дідусь: на фронті загинув ірпінець, що волонтерив в місті під час боїв під Києвом

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
Віктор Тупало загинув
Віктор Тупало загинув. Фото Колаж "Телеграфу"

Чоловік не тільки допомагав іншим місцевим із водою та продуктами, йому довелось ховати вбитих ірпінців

Окупація Київщини — одна з болючих сторінок повномасштабного вторгнення. Після початку навали росіян в Ірпені лишилася частина мешканців. Серед них був і Віктор Тупало. Він загинув 1 березня.

Про його загибель повідомили в міській раді Ірпеня. Міський голова Олександр Маркушин розповів, що Віктор не був спостерігачем — він активно допомагав людям, привозив їм воду та продукти, ховав вбитих мирних мешканців. Також багато спілкувався з журналістами після звільнення, в тому числі і з іноземними — хотів донести правду про трагедію у громаді.

Віктор Тупало
Віктор Тупало

Віктор Тупало мобілізувався в 2023 році. Захищав мир та спокій в Україні на Куп'янському напрямку в Харківській області. Чоловік загинув 1 березня від артилерійського обстрілу. Він якраз віз боєприпаси на позицію. Віктора Тупало поховають на Алеї пам’яті захисників України в Ірпені.

В інтерв'ю музею "Голоси мирних" фонду Рината Ахметова Віктор розповідав, що ніколи не думав, що "прийдуть кацапи на нашу землю". В перші дні окупації Бучі він був саме там у родичів. З Ірпеня не виїжджав, ховався з рідними та знайомими від обстрілів, допомагав ховати вбитих мирних мешканців. На місцевому склозаводі росіяни вбили двох чоловіків, тож Віктор із знайомим їх поховали. Про кладовище не йшлося: "Там було футбольне поле колись, і ще з дач з одним чоловіком, давайте копать на футбольному полі, тут земля має бути м'яка. Ми копали, а там скло вивезли з цього заводу, копати важко. Ми викопали десь 50 см та поховали цих хлопців". За час окупації довелось Віктору ховати полеглих не тільки на футбольному полі, а й в городі та дворі.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель на Одещині одразу двох чоловіків з однієї родини. Два двоюрідні брати загинули в січні та в березні.

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#Ірпінь #Герой