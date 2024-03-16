Не дожив тиждень до весілля: на фронті загинув молодий телеоператор (фото)

Воїн рано втратив маму

Через вторгнення РФ до України у боях за свободу та незалежність нашої країни щодня гинуть воїни. На Донеччині кілька днів тому загинув молодий кінооператор Олесь Самчук.

Про це повідомили у Національній спілці кінематографів України. 22-річний оператор пішов служити до ЗСУ у 2023 році.

Торік Олесь Самчук закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціалізацією "Кіно та телеоператорство" та вступив до лав ЗСУ. З позивним "Каркаде" він служив в аеророзвідці 12-ї бригади полку "АЗОВ" та виконував завдання на різних ділянках фронту. Загинув молодий кінооператор на Донеччині 11 березня під час ворожого обстрілу. На 19 березня в Олеся було заплановано весілля.

Відомий кінооператор та доцент кафедри кіно-, телемистецтва Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко Володимир Васильович Галицький написав:

"Сумно та боляче… У бою загинув мій випускник, кінооператор, воїн Олесь Самчук. Світла пам’ять герою!".

Герой із позивним "Каркаде" народився 1 квітня 2002 року. Його мама була незрячою, тому він з дитинства доглядав її. І свій позивний він вибрав не випадково — так називалася перша збірка поезій його мами. Її не стало, коли хлопцеві було 15 років і з того часу він жив із бабусею, розповіла журналістка Катерина Романюк.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у фельдшера, який загинув під час удару по Одесі, залишилися двоє дітей та дружина. Його бригада однією з перших прибула на місце обстрілу, куди ворог знову вдарив.