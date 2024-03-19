На войне погиб ультрас "Динамо" "Бонус"

Болельщик киевского клуба также активно занимался спортом

На войне против российских оккупантов погиб болельщик киевского "Динамо", мастер спорта по кикбоксингу Иван "Бонус" Фесенюк. В конце прошлого года в боях за Украину жизнь отдал ультрас Бело-синих Артем Новиков.

О смерти Ивана сообщила пресс-служба киевского клуба в Facebook. Герой погиб при выполнении боевого задания.

Фесенюк был активным болельщиком "Динамо" и представителем фанатской фирмы "Capitals". До большой войны Иван активно занимался физическим развитием украинской молодежи и представителей трибуны. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину "Бонус" вступил в ряды ВСУ.

"Украина потеряла еще одного из лучших своих сыновей. Это большая потеря и для "бело-синего" движения. Футбольный клуб "Динамо" выражает глубокие и искренние соболезнования близким и родным Ивана. Мы всегда будем помнить о его героическом подвиге. Вечная память Герою!" — гласит сообщение клуба.

Напомним, в бою против российских захватчиков погиб ультрас киевского "Динамо" Егор Волошин. Кроме того, жизнь за Украину на фронте отдал Ростислав "Джерри" Терещенко.