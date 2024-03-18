Без отца остались двое детей: после тяжелого ранения погиб воин из Прикарпатья
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Военный скончался в больнице
Каждый день в боях с российскими оккупантами гибнут украинские защитники. На этот раз печальная новость пришла на Прикарпатье.
На войне погиб военнослужащий из Ворохтянской общины, уроженец города Яремче Василий Платко. Об этом сообщили в Facebook-сообществе Ворохты.
Отмечается, что Василий Платко скончался в больнице, где его пытались спасти после тяжелого ранения. У него осталась жена и двое детей.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте погиб ирпенец, волонтеривший в городе во время боев под Киевом. Мужчина погиб 1 марта от артиллерийских обстрелов. Он как раз вез боеприпасы на позицию.