Без отца остались двое детей: после тяжелого ранения погиб воин из Прикарпатья

Военный скончался в больнице

Каждый день в боях с российскими оккупантами гибнут украинские защитники. На этот раз печальная новость пришла на Прикарпатье.

На войне погиб военнослужащий из Ворохтянской общины, уроженец города Яремче Василий Платко. Об этом сообщили в Facebook-сообществе Ворохты.

Отмечается, что Василий Платко скончался в больнице, где его пытались спасти после тяжелого ранения. У него осталась жена и двое детей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте погиб ирпенец, волонтеривший в городе во время боев под Киевом. Мужчина погиб 1 марта от артиллерийских обстрелов. Он как раз вез боеприпасы на позицию.