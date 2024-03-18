Без батька залишилися двоє дітей: після важкого поранення загинув воїн з Прикарпаття

Військовий помер у лікарні

Щодня в боях з російськими окупантами гинуть українські захисники. Цього разу сумна новина прийшла на Прикарпаття.

На війні загинув військовослужбовець з Ворохтянської громади, уродженець міста Яремче Василь Платко. Про це повідомили у Facebook-спільноті Ворохти.

Зазначається, що Василь Платко помер у лікарні, де його намагалися врятувати після тяжкого поранення. У нього залишилась дружина і двоє дітей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті загинув ірпінець, що волонтерив в місті під час боїв під Києвом. Чоловік загинув 1 березня від артилерійського обстрілу. Він якраз віз боєприпаси на позицію.