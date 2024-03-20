Прервала учебу, чтобы защищать Украину: на фронте погибла известный боевой медик Анастасия "Троя"

Боевой медик погибла при исполнении боевого задания

На фронте погибла боевой медик Анастасия "Троя" Марьянчук, которой было всего 22 года. Девушка с первых дней войны защищала нашу страну и эвакуировала с поля боя раненых защитников.

Трагическую новость сообщили в пресс-службе 1-го стрелкового батальона 67-й ОМБр Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Погибла "Троя" 18 марта в Донецкой области во время очередной эвакуации раненых.

В бригаде рассказали, что с первых дней полномасштабного вторжения Анастасия взяла в руки оружие и в рядах ДУК ПС защищала Украину, а позже стала боевым медиком. "Троя" была достаточно известной в медиапространстве.

"Анастасия была цветом нации, она должна была развивать наше государство и счастливо жить в нем. В нашей памяти "Троя" останется такой же доброй, искренней и отважной. Мы за нее отомстим, но рана от потери близкого человека никогда не заживет", — отметили в ДУК ПС.

До полномасштабного вторжения РФ "Троя" училась в КНУ имени Шевченко в Киеве и была студенткой-японисткой, но в 2022 году взяла академотпуск, чтобы пойти на фронт. Отпевание состоится 21 марта, в 11:00 в Михайловском соборе.

Офицер Вооруженных сил Украины Дана Ника (Дангел) сообщила, что Анастасия была ее ученицей в лагерях "Коммандос". Также она опубликовала банковскую карту родных погибшей, чтобы все желающие могли оказать ее семье поддержку.

Ссылка на банку: https://send.monobank.ua/jar/3GnFan1dnv.

Номер карточки банки: 5375 4112 1550 0385.

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