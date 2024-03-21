Защищал Украину с 2014 года: в бою под Запорожьем погиб 30-летний командир отделения БПЛА

Треть своей жизни воин боролся против рашистского нашествия

На щите вернулся домой 30-летний Александр Пилипенко, погибший в боях на Запорожском направлении. Его похоронят в Ланновской общине в четверг, 21 марта 2024 года.

Свой последний бой воин, сражавшийся с захватчиками еще с 2014 года, принял 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба Карловской общины.

Александр Пилипенко стал защищать Украину после начала войны на востоке. С первых дней он взял оружие в руки и боролся с захватчиками. Он служил во время АТО/ООС и продолжил борьбу после полномасштабного нападения РФ.

Последнее сражение он принял 15 марта на Запорожском направлении, будучи командиром отделения беспилотных летательных аппаратов. Покой герой найдет в селе Нижняя Ланна Полтавской области, где Александр Пилипенко родился и жил.

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти воина из Прикарпатья, скончавшегося в больнице. Василий Платко получил тяжелое ранение, медики не смогли спасти его. Жена и двое детей не дождались родного человека.

Также мы сообщали о гибели медикини Анастасии Марьянчук с позывным "Троя". Ей было всего 24 года. Она бросила учебу, чтобы защищать Украину. Свою последнюю боевую задачу выполняла на Донбассе, эвакуируя раненых.

Еще мы писали о гибели Руслана Мамонтова из Ровенщины. Он взял в руки оружие в 2023 году. У него было четверо детей. Кроме них, с фронта его ждали жена, мать и сестра.