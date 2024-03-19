Без отца осталось четверо детей: на войне погиб защитник с Ровенщины

Мужчина воевал с начала 2023 года

Каждый день в боях с российскими оккупантами гибнут украинские защитники. Свою жизнь, защищая Украину, сложил житель Ровенщины Руслан Мамонтов.

О гибели героя в Facebook сообщил Клесовский поселковый совет. Воина похоронили в родном поселке.

Руслан Мамонтов

Жизнь воина, который был мобилизован с января 2023 года, оборвалась 9 марта в Донецкой области. У него осталась жена и четверо детей, мама и сестра. Руслану Мамонтову было 49 лет. В последний путь героя проводили в поселке Клесов.

"Каждого, кто его знал, шокировало известие о его гибели … Преклонив колени, по всему маршруту движения погребального кортежа, встречали Героя благодарные земляки, односельчане, родные, друзья, представители власти. Прощальную церемонию проводили во дворе и в Свято-Благовещенском соборе. Похоронили с военными почестями на новом кладбище (на Масийской горе)", — сказано в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", на войне погиб Василий Платко — военнослужащий из Ворохтянской общины, уроженец города Яремче. Герой скончался в больнице, где его пытались спасти после тяжелого ранения. У него осталась жена и двое детей.